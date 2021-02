In Tettnang sind gut 30 Prozent aller Kindergartenplätze in der Notbetreuung belegt

Kindergärten und Grundschulen in Baden-Württemberg bleiben bis Mitte Februar geschlossen, wie die Landesregierung am Donnerstag mitteilte. Die „Schwäbische Zeitung“ hat mit den Trägern der Tettnanger Kindergärten gesprochen und sich beschreiben lassen, wie das Antragsverfahren für einen Platz in der Notbetreuung funktioniert und wie viele Kinder derzeit in die Einrichtungen kommen.

Im evangelischen Martin-Luther-Kindergarten sind zum Zeitpunkt der Anfrage Ende vergangener Woche 20 von insgesamt 52 Kindern in der Notbetreuung, also 38 Prozent. Anders als im Frühjahr sei es laut Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner nun möglich, Kinder auch dann betreuen zu lassen, wenn die Eltern zwar daheim sind, dort aber arbeiten müssen. Nicht alle Familien könnten zum Bespiel auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen, das in diesem Fall eine Betreuung übernehmen könne. „Der Spagat zwischen Beruf und Familie ist anspruchsvoll, dem wurde nun besser Rechnung getragen“, sagt die Pfarrerin. Aktuell könnte die Martin-Luther-Gemeinde als Träger transparent nachvollziehen, wie der Betreuungsbedarf begründet ist. Sollten psychosoziale Faktoren eine Rolle spielen, würde die Gemeinde als Träger ein ärztliches Attest verlangen. Im Übrigen gäbe es klare Absprachen zwischen allen Tettnanger Kindergartenträgern, die Regeln würden einheitlich angewendet. Eines sei ihr noch wichtig, sagt Martina Kleinknecht-Wagner: „Unsere Erzieherinnen arbeiten direkt am Kind und machen da einen tollen Job. Das derzeitige Konzept ist coronakonform, und wenn wir wieder öffnen, werden wir das Konzept so gestalten, dass die Erzieherinnen bestmöglich geschützt sind.“

Laut Georgine Dimmler, der Leiterin des katholischen Kindergarten St. Gallus, werden derzeit 47 von 117 Kindern betreut – das sind 40 Prozent. Die Anzahl sei in der vergangenen Woche nochmals gestiegen. Acht Kinder würden aus familiären Gründen betreut: „Bei diesen Familien war die Belastungsgrenze erreicht, entweder wegen der Kinderzahl in der Familie oder der Lebensumstände, die eben auch schwierig sein können“, so Georgine Dimmler. Die Hintergründe der Familien seien ihr bekannt. „Ich bin nah dran und wohne selbst in Tettnang. Wenn ich nicht sicher bin, ob die Betreuungsanfrage berechtigt ist, frage ich nach“, ergänzt die Leiterin. Und: Sie habe keineswegs den Eindruck, dass Familien die Möglichkeit unberechtigt ausnutzen. Das zeige sich auch daran, dass manche Kinder nur an einzelnen Tagen kämen. „Auch für einzelne Tage bezahlt eine Familie übrigens einen einheitlichen Pauschalsatz für die ganze Woche, egal wie viele Tage in Anspruch genommen werden“, so Georgine Dimmler.

Dominika Gawenda ist Leiterin des katholischen Loreto-Kindergartens, hier werden im Moment 25 von 95 Kindern betreut, was rund 23 Prozent entspricht. Gawendas Erfahrung: „Es werden von Woche zu Woche mehr“, sagt sie. „Wir glauben den Eltern und betonen, dass die Betreuung nur möglich ist, wenn beide berufstätig sind und keine Alternative haben“, führt Gawenda aus. Ob die berufliche Tätigkeit der beiden Eltern beziehungsweise einer Alleinerziehenden unverzichtbar sei, müsse anders als im Frühjahr nun nicht mehr nachgewiesen werden. „Bei uns nutzen Eltern die Notbetreuung nicht aus, dafür sprechen unsere Zahlen auch gar nicht. Zudem kennen wir die Familien und ihre berufliche Situation“, so Dominika Gawenda. Sollte bei einer Familie der Eindruck bestehen, dass es aus Gründen der Kindeswohlgefährdung besser wäre, wenn das Kind die Einrichtung besucht, würden sie versuchen, das Kind in die Betreuung zu holen.

Die Stadt Tettnang ist Träger von sieben der insgesamt 15 Tettnanger Kindertageseinrichtungen. Judith Maier, Sprecherin der Stadtverwaltung, beschreibt in einer E-Mail, wie die Eltern den Bedarf nachweisen müssen und aus welchen Gründen sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen können. „Im Gegensatz zum Frühjahr gibt es in der Verordnung keine Nachweispflicht mehr. Jetzt heißt es, dass die Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch genommen werden kann, wenn dies zwingend erforderlich ist, das heißt, wenn keine Betreuung auf andere Weise sichergestellt werden kann. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht“, so Judith Maier. Auch eine Arbeit in der kritischen Infrastruktur müsse nicht mehr nachgewiesen werden.

Die Frage, ob Eltern die Betreuung möglicherweise unberechtigt in Anspuch nehmen, beantwortet sie so: „Nachdem wir das nicht kontrollieren können und es hier auf gegenseitiges Vertrauen ankommt, kann ich zu dieser Frage nicht mehr sagen. Wir appellieren hier an die Eltern selbst, wie übrigens auch der Bund, der heute nochmals ausdrücklich darauf hinweist, dass die Eltern genau prüfen sollen, ob sie die Notbetreuung benötigen oder die Betreuung anders abdecken können“, so Maier. Hier seien die Kontaktminimierung und der Eigenschutz wichtig.