In Tettnang schließt eine Insitution ihre Pforten: Vesers Cafe in der Waldhub öffnet noch ein Mal

Sie heißen Himmlische und Schneewittchenkuchen, Cappucino-Torte und Birnen-Schokoladen-Schnitte oder schlicht Schwarzwälder, und am vierten Advent sind sie zum letzten Mal zu genießen. Danach ist Schluss: Das Café von Rita und Franz Veser in der Waldhub schließt für immer seine Pforten, und die legendär guten Kuchen sind Geschichte.

Die Waldhub liegt oberhalb von Tettnang etwas abseits der L333 nach Wangen und war seit Mitte der 80er-Jahre ein beliebtes Ausflugsziel nicht nur bei den Tettnangern. Auf seinem Hof hat Franz Veser schon immer viele Tiere gehalten, weshalb vor allem bei schönem Spazierwetter und am Wochenende immer reichlich Betrieb auf dem Anwesen war. 1994 kam zu Hofladen und Ferienwohnungen noch das Hofcafé dazu, um ein weiteres Standbein neben Hopfen- und Obstanbau zu schaffen.

Anfänglich hatte das Café sonntags auf, ab 2002 auch samstags. Zwischen 15 und 20 Sorten Kuchen standen am Wochenende auf dem Tisch in dem ehemaligen Stallgebäude, dazu gab es Kaffee und eine kleine Auswahl an Getränken. Auf die Frage, wie ihre Woche ausgesehen hat, muss Rita Veser herzhaft lachen. „Am Mittwoch bin ich einkaufen gegangen“, erzählt sie. Am Donnerstag fing sie an zu backen, stand den ganzen Freitag und oft noch den Samstagvormittag in der Küche, bevor nachmittags das Café öffnete. Ihre Kuchenrezepte weiß sie auswendig. „Ein neues Rezept habe ich einmal ausprobiert und dann angepasst. Zum Beispiel kam immer weniger Zucker rein als im Rezept angegeben“, so Rita Veser. Von künstlichen Zutaten – „a Glomb“ nennt Rita Veser das herzhaft –wie Käsekuchenhilfe oder Standpulvern für Quarkmassen hält sie so gar nichts. Genau das ist, was die Kundschaft an ihren Kuchen so schätzt: „Ihre Kuchen schmecken wie von daheim“, sagt auch Nachbarin Rosi Nuber.

Zu der vielen Arbeit, die das Kuchenbacken und der Cafébetrieb mit sich brachten, haben beide Vesers ein neutrales Verhältnis. „Man darf da nicht drüber nachdenken, ob einem das jetzt besonderen Spaß macht oder nicht“, sagt Rita Veser mit schwäbischem Understatement. Die vielen Kuchen zu backen sei einfach auch Broterwerb gewesen und es musste halt gemacht werden. Während Rita Veser vom Café und vom Kuchenbacken erzählt, deutet Franz Veser auf das eine oder andere Stück, das in dem Café der Dekoration dienten. Zum einen sind das jede Menge Geweihe in allen möglichen Größen. Es gibt aber auch eine Kuckucksuhr und einen ausgestopften Wolf, und natürlich hat Franz Veser jede Menge Geschichten zu den Stücken parat, die er gerne erzählt. Und genau diese Komponente machte neben den hervorragenden Kuchen den besonderen Charme des Café aus: Während Rita Veser den gastronomischen Teil ihrer Unternehmung bestritt, war der umgängliche und gesellige Franz Veser für die Unterhaltung der Gäste zuständig.

„Wir hatten viele Gäste, die zu Hause niemanden haben, oder Paare ohne Familie“, erzählt Franz Veser. Im Café stehen einfach drei Tische mit je zehn Stühlen, und wer einen Platz haben wollte, musste sich eben dorthin setzen, wo gerade etwas frei war. „Man kann zueinander sitzen und schwätzen“, sagt Rita Veser.

Das mit den Leuten schwätzen wird ihnen fehlen, vermuten Franz und Rita Veser. Sonst haben die zwei noch keine genaue Vorstellung davon, wie es dann sein wird, wenn Rita Veser freitags nicht mehr ab 5 Uhr morgens Kuchen bäckt und Franz Veser den Gästen seine Geschichten erzählen und die in jahrelanger Sammelleidenschaft zusammengetragenen und oft kuriosen Stücke zeigen kann. „Es wird jetzt alles ein bisschen langsamer werden und wir können sonntags vielleicht mal was unternehmen“, sinniert Rita Veser. Und dann fügt sie hinzu: „Aber der Druck ist weg. Arbeit habe ich immer genug“, lacht sie und schaut ihren Franz an: „Und Du wirst bestimmt auch was finden, oder?“