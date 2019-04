In Tettnang herrscht „Blasmusik Total“

Ein Feuerwerk der Blasmusik hat die Stadtkapelle Tettnang am Samstagabend in der voll besetzten Omnibushalle der Firma Strauss, mit ihrem diesjährigen Konzert „Blasmusik total“ gezündet. „Blasmusik Total“ gibt es seit 35 Jahren. Mit einem neu entworfenen Konzept des Vereins will man viele verschiedene Interessengruppen ansprechen, deshalb fand zuerst der große Auftritt der Stadtkapelle mit einer ganz kurzen Pause zum Bühnenumbau statt, anschließend spielten Die Aichers und ab Mitternacht unterhielt die Band Dorfkind das Publikum.

„Die Menschen sind anspruchsvoller geworden, man muss mehr Show und Abwechslung bieten“, sagte der Vorsitzende der Stadtkapelle, Tobias Lutz. Deshalb gibt es jetzt Musik verschiedener Bands ohne Unterbrechung bis in den frühen Sonntagmorgen.

Unter der Leitung von Thomas Ruffing, dem kommissarischen Dirigenten der Stadtkapelle, legten die Musiker nach der Begrüßung der Gäste durch die Vorsitzenden Rafaela Lehmann und Tobias Lutz mit dem zackigen Konzertmarsch „Salemonia“ gleich richtig los. Auf die Polka „Augenblicke“ von Martin Scharnagl folgte der swingende Evergreen „Stranger on the Shore“ von Acker Bilk, der die Titelmelodie für eine gleichnamige TV-Kindersendung war. Mit den Stücken „Africa“, „Rosanna“ und „Stop loving you“ von Toto, unternahmen die Musiker einen Ausflug in die Popmusik und begeisterten Jung und Alt. Der „Radetzymarsch“, die „Fischerin vom Bodensee“ und weitere bekannte Stücke verbargen sich in den „Märschereien“, einem von Thomas Ruffing arrangierten Marschpotpourri.

Hubert Appenmaier, der wie gewohnt souverän durch das Programm führte, kündigte den zweiten Teil des Auftritts der Stadtkapelle Tettnang als musikalisches Feuerwerk der Blasmusik an. Ganz dunkel war es zuerst in der Halle, als die Musiker nach einer kurzen Pause im Scheinwerferlicht einmarschierten und den Klassiker „So schön ist Blasmusik“ spielten. In dem Musikstück „Wilhelm Tell“ von Giacchino Rossini glänzte der sechzehnjährige Max Appenmaier als Xylophon-Solist, allein auf einer zusätzlichen, kleineren Bühne – und erhielt einen Riesenapplaus. Auch Daniel Nuber, der in dem wunderschönen Stück von John Stephens und Toby Gad „All of me“ ein tolles Solo auf dem Tenorhorn bot, erntete langanhaltenden Beifall.

Das nächste musikalische Thema drehte sich um Stücke der bekannten, deutschen Popsängerin Nena. In einem Potpourri aus ihren Liedern wie „99 Luftballons“, „Irgendwo, Irgendwie, Irgendwann“ bewiesen Rafaela Lehmann und Louisa Dannecker, dass sie nicht nur Klarinette spielen, sondern obendrein gut singen können. Sehr schön zur Geltung kamen bei Nena’s Stücken auch die Trompeter. Das Finale mit „The Best of Ed Sheeran“ begeisterte mit tollen Showeffekten das ohnehin schon bestens gelaunte Publikum. Nach einem Riesenapplaus gab es als erste Zugabe das Lied von den Toten Hosen „Tage wie diese“ und als zweite Zugabe den „Kaiserin Sissi Marsch“ mit Blasmusik pur zum Mitklatschen. Nahtlos und ohne Pause ging es mit den Stimmungskanonen Die Aichers weiter, die alte Schlager wie „Griechischer Wein“ und „Ein Schiff wird kommen“ zum Mitsingen, -klatschen und -schunkeln sowie Blasmusik und Gaudi zum Besten gaben. Ab Mitternacht spielte Dorfkind, eine junge Band mit Musikern aus verschiedenen „Käffern“ um Kehlen und Meckenbeuren herum, die vor allem die jüngeren Fans begeistert.

Bei einem Gespräch mit Tobias Lutz nach dem Auftritt der Stadtkapelle war zu erfahren, dass es für den Verein schon eine Riesenarbeit bedeute, alles in der Halle für das Konzert herzurichten. Doch da man ein tolles Team sei, klappe alles prima. Und wenn das Publikum Spaß habe und danach zufrieden nachhause gehe, habe sich der Aufwand gelohnt. Sehr dankbar sei man der Firma Omnibus Strauss für die Überlassung der Halle schon seit über zwanzig Jahren.