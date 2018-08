In Tettnang heiratet am Samstag nur ein Paar

Lediglich ein Paar gibt sich am Samstag in Tettnang das standesamtliche Eheversprechen. Trotz des besonderen Datums habe es in Tettnang nur eine Anfrage für eine Trauung gegeben, sagt Judith Maier von der Stadtverwaltung.

Ein Grund könnte sein: An diesem Samstag nimmt das Standesamt regulär gar keine Trauungen vor. „Es gibt eine Absprache mit den Gemeinden in der Region“, sagt Maier. Demnach werde in Tettnang schon seit vielen Jahren für gewöhnlich am ersten Samstag eines Monats geheiratet. Dennoch sind Trauungen möglich, wenn sich ein Standesbeamter oder ein Eheschließungsstandesbeamter dazu bereit erklärt. So ist es auch am Samstag. „Wir versuchen alles möglich zu machen“, versichert Maier. Wegen der geringen Nachfrage sei aber eine größere Ausnahme gar nicht notwendig gewesen.

Bereits am Mittwoch, 8.8.18, habe es keine städtischen Trauungen gegeben, sagt Maier. Für den 19.9.19 gebe es hingegen bereits jetzt Anfragen. Weil das ein Donnerstag ist, hat auch das Standesamt ganz regulär geöffnet.