In Tettnang entstehen Mietwohnungen

Im Tettnanger Norden könnten an der Jahnstraße sechs Wohnhäuser entstehen, deren Wohnungen ausschließlich vermietet werden. Das plant ein bislang nur der Stadtverwaltung bekannter Vorhabenträger. Die rechtlichen Grundlagen dafür hat der technische Ausschuss am Mittwoch mit einem sogenannten Aufstellungsbeschluss gelegt. Für Mai ist die Offenlage geplant.

Laut Verwaltung sieht das Konzept ausschließlich Mietwohnungen in insgesamt sechs baugleichen Häusern auf jeweils vier Geschossen vor. Häuser gibt es bereits im Osten, Westen und Süden. Im Norden liegt ein Hopfengarten. Dieser wird für den Bau der Gebäude verkleinert, verwaltungstechnisch wird diese landwirtschaftlich genutzte Fläche in Wohnbaufläche umgewandelt. Stellplätze soll es entlang der Jahnstraße und in Tiefgaragen geben. Auch ein Quartierskonzept mit Spielplatz sei geplant, heißt es. Weitere Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Lediglich, dass die bestehende Infrastruktur mitgenutzt werden könne sowie die Jahn- und die Kolpingstraße ausgebaut würden.

Für das Jahr 2030 erwartet die Stadt Tettnang nach eigenen Angaben einen Bedarf an 1300 zusätzlichen Wohneinheiten. Sie setzt außerdem auf eine „maßvolle Nachverdichtung“ sowie die Nutzung „innerstädtischer Baulandpotentiale für Wohnzwecke“. Das Vorhaben entspreche diesen Entwicklungspotentialen.

Weil es bei dem Bauvorhaben um eine Nachverdichtung geht, kann der Bebauungsplan in einem sogenannten beschleunigten Verfahren durchgeführt werden, das bedeutet, dass es keine Umweltprüfung bedarf. Bemerkenswert ist, dass die Bebauung des Geländes „Jahnstraße Nord“ nicht das einzige Bauprojekt in diesem Bereich ist. 80 bis 100 Wohnungen sollen ganz in der Nähe, ebenfalls auf dem Gelände eines Hopfengartens, im Bereich Ramsbach-Quartier Ost entstehen. Und das wiederum steht in direkter Nachbarschaft zum Gelände Ramsbach-Quartier, wo 140 Wohnungen entstehen sollen. Mit dem Abgrenzungsplan hat der technische Ausschuss genau festgelegt, in welchem Bereich der Bebauungsplan eine Rolle spielen soll. Dieser ist nun so abgeändert worden, dass er direkt an die Bereiche der Entwicklungen der Projekte Ramsbach-Quartier und Ramsbach -Quartier Ost anschließt.

Der technische Ausschuss hat das Projekt schließlich ohne inhaltliche Diskussion mit zwei Gegenstimmen auf den Weg gebracht. Die Verwaltung holt nun Angebote von Planungsbüros ein, zur Erstellung eines Bebauungsplans, der die konkreten Regeln und Vorgaben zur Bebauung festschreibt.

Die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplans werden von der Stadt und dem Vorhabenträger getragen, heißt es.