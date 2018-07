In St. Gallus trifft Orgel auf Trompete

Pavel Janecek (Trompete) und Dieter Weitz (Orgel) spielen am Sonntag, 22. Juli, ab 20 Uhr in der St.-Gallus-Kirche in Tettnang. Das Konzertprogramm wollen sie ausschließlich mit Werken des 20. Jahrhunderts bestreiten, wie der Veranstalter mitteilt. Auf dem Programm stehen etwa Werke von Max Reger und Petr Eben, von letzterem der berühmte Zyklus „Fenster“ nach Marc Chagall.

Pavel Janeček studierte Trompete an den Hochschule in Trossingen und Luzern, konzertiert als Solotrompeter und in renommierten Ensembles wie dem Freiburger Barockorchester, Concerto Köln und dem L’Arpa Festante Dieter Weitz studierte Orgel und Cembalo in Karlsruhe und Trossingen und konzertiert als Cembalist in mehreren Formationen für Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts. Er unterrichtet an der Musikhochschule Trossingen Korrepetition, Cembalo und Kammermusik