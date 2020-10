In Langnau sammelt die Feuerwehr den Schrott

Die im Oktober geplanten Schrottsammlungen für das Stadtgebiet von Tettnang und für Tannau können unter den Bedingungen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden, erklärt die Freiwillige Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Allerdings wird in der Ortschaft Langnau die Schrottsammlung stattfinden.

So kann die Abteilung Langnau durch die Unterstützung privater Fahrzeuge die Sammlung in Langnau am Samstag, 24. Oktober, vornehmen. Bei der Schrottsammlung wird nur Sammelschrott ohne Fremdbelastung oder anderen Fremdstoffen angenommen.

Nicht als Sammelschrott angenommen werden:

• Acetylenflaschen (gelb)

• Druckbehälter für Chlor, Gas und Sauerstoff undsoweiter

• Gasflaschen jeglicher Art

• Aerosol-Dosen

• Ölgefüllte Kompressoren von Kühlgeräten

• Elektro-Nachtspeichergeräte

• Behälter mit Restflüssigkeiten zum Beispiel Maschinen, Getriebe, E-Motoren, Fässer

• PU-Schaum und Sandwichbleche

• Bauschutt, Fahrzeugreifen, Feuerlöscher, Autos

Das Alteisen und sowie der Schrott muss bis 8 Uhr abholbereit am Straßenrand abgelegt werden. Später bereitgestelltes Alteisen oder Schrott wird nicht mehr abgeholt, teilt die Freiwillige Feuerwehr mit. Außerdem ist eine Anlieferung am Sammelplatz nicht erlaubt.