Die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang sind am Sonntag, 18. November, zu Gast beim FV Löchgau. Am zehnten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg reist die Mannschaft des Trainergespanns Alex Haag/Andreas Konrad in das fast drei Autostunden entfernte Löchgau (hinter Ludwigsburg), um das vorletzte Ligaspiel in diesem Jahr zu bestreiten. Ein Punktgewinn für die Gäste aus Tettnang wäre wichtig für die Moral zum nahenden Jahresende. Schließlich liegt der letzte bereits vier Spieltage zurück. Anstoß ist um 14 Uhr.

Trotz der überraschenden 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Freiburg-Zähringen weist der FVL eine durchaus positive Herbstbilanz auf: In fünf Pflichtspielen konnte das Team vom Neckar viermal den Platz als Sieger verlassen. Tabellenplatz fünf in der Liga mit 13 Zählern bedeutet aktuell die sichere Mitte.

Nach positivem Start musste die TSV-Elf dagegen zuletzt etwas Federn lassen. Mit 1:4 unterlag der TSV am vorherigen Spieltag dem TV Derendingen. Zuvor setzte es Niederlagen gegen Waghäusel (0:3) und den KSC (1:2) – und auch gegen Niefern reichte es nur für ein 4:4-Remis. Mit acht Zählern aus acht Partien und Rang acht hinkt das Team aktuell etwas den Erwartungen hinterher – zumindest in punkto Zählbares.

Zusätzlich plagen den TSV Verletzungen und Ausfälle und verfügt damit derzeit über eine dünne Personaldecke. Die daraus resultierende Positionsrochade auf dem Platz sorgte bislang kaum für Stabilität. „Der Ausfall von Schlüsselspielerinnen auf wichtigen Positionen hat uns in den vergangenen Spielen sehr weh getan. Läuferisch und kämpferisch passt es zwar aktuell. Es fehlt uns aber am Spielerischen und noch mehr an Abstimmung“, so Haag.

Die gute Nachricht: Gegen Löchgau wird TSV-Spielführerin Mona Blank wieder auf dem Feld stehen und dem Team mehr Stabilität geben können. Zusätzliche Unterstützung erhält der TSV durch Zugang Nina Schmid vom Frauen-Verbandsligateam KIT Sport-Club. Die 28-Jährige soll Erfahrung und Routine ins TSV-Spiel bringen. Insgesamt blickt Alexander Haag verhalten optimistisch in Richtung Löchgau. „Sowohl gegen Löchgau als auch Obertürkheim, die beide spielerisch starke Teams sind, müssen wir uns sicherlich steigern. Wir wollen aber gegen Löchgau die Kurve kriegen und ein positives Ende für dieses Jahr erreichen. Es wissen alle, was auf dem Spiel steht.“