In Kau gibt es erstmals ein Weihnachtsfeuer

In ganz besonderem Ambiente will der Dorfverein Kau in diesem Jahr erstmals ein Weihnachtsfeuer entzünden und Anwohner zu einem stimmungsvollen Beisammensein einladen. In Zusammenarbeit mit der Diakonie Pfingstweid lädt „Wir im Kau“ am Sonntag, 11. Dezember, von 15 bis 18 Uhr auf das Gelände der Diakonie Pfingstweid ein, um das erste Kauer Weihnachtsfeuer zu erleben.

Feuerschalen und Kinderprogramm

Aus den Bäumen im Park der Diakonie Pfingstweid tropfen Lichter, ein Igel erstrahlt aus dem Gebüsch und zwei Rehe treffen sich vor einer Tanne. In strahlenden Kinderaugen spiegeln sich viele Lichter, der ganze Park der Diakonie Pfingstweid ist wunderschön weihnachtlich beleuchtet, natürlich alles in LED-Technik.

Schafe liegen vor der großen Krippe mit Maria, Josef und dem Christuskind. Echte Feuerschalen bringen noch mehr Licht in die dunkle Jahreszeit. Der Park biete das ideale Ambiente für das Weihnachtsfeuer, heißt es in der Ankündigung.

Bei heißen Getränken, einer warmen Kartoffelsuppe oder bei einer traditionellen Grillwurst ist die Weihnachtswelt ein ideales Ziel für den Sonntagsspaziergang am dritten Advent. Für ein Kinderprogramm ist ebenfalls gesorgt, um 17 Uhr tritt ein Hofzirkus mit einer Feuer -und Lasershow auf. Der Erlös aus den Verkäufen soll dem Dorfverein „Wir im Kau“ zu Gute kommen.