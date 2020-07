In Getränkemarkt eingestiegen

Ein Unbekannter ist am Donnerstag am frühen Morgen in einen Getränkemarkt in Vorderreute eingebrochen. Er entwendete laut Polizeibericht Zigaretten, Alkoholika und die Registrierkasse. Der Einbrecher gelangte nach Aufbrechen eines Fensters in den Markt. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt.

Ob ein Zusammenhang zum Einbruch eine Reithalle besteht, prüft derzeit das ermittelnde Polizeirevier Friedrichshafen.