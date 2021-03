In diesem Jahr gibt’s in Tettnang wieder einen Osterbrunnen

Nachdem die Tettnanger Osterbrunnen-Aktion im vergangenen Jahr coronabedingt Pause machen musste, ist der Brunnen auf dem Bärenplatz in diesem Jahr wieder kunstvoll mit Buchskränzen, bunten Eiern und österlichen Motiven geschmückt.

Seit 15 Jahren betreut Uschi Arnold die Aktion mit viel Herzblut. Vor der Pandemie schmückte sie vor Ostern zusammen mit einem Team aus ehrenamtlichen Helfern stets zahlreiche Brunnen in der ganzen Tettnanger Innenstadt. „Ich freue mich riesig, dass wir in diesem Jahr zumindest einen Brunnen schmücken konnten“, sagt sie.

Dabei habe sie alles im Eiltempo organisiert, als sich die Möglichkeit bot, doch noch einen Osterbrunnen zu schmücken. Familie Bürkle aus Wagnerberg stiftete den Buchs und gemeinsam mit acht Helferinnen machte sich Uschi Arnold dann am Dienstagfrüh ans Werk. Vorab seien jedoch alle Beteiligten noch mittels Schnelltest auf Corona getestet worden.

Gekranzt wurde dann in der Stadthalle, am Mittwochvormittag brachten Uschi Arnold sowie Jürgen Vöhringer und Stefan Schmidhuber vom städtischen Bauhof den Schmuck dann am Brunnen auf dem Bärenplatz an.

Bei allen Beteiligten wolle sie sich herzlich für die Mithilfe bedanken, so Uschi Arnold. So hoffe sie, dass der Osterbrunnen trotz der Corona-Einschränkungen an den Feiertagen bei den Tettnangern etwas festliche Stimmung verbreite und auch in diesem Jahr wieder ein Blickfang sei.