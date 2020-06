In die Stadtbücherei ist reges Leben zurückgekehrt

Seit das Publikum wieder in der Tettnanger Bibliothek ein- und ausgeht, ist das Leben in die städtische Einrichtung zurückgekehrt.

Sehr diszipliniert tragen die Besucher ihre Masken, und auch die Abstandsregeln werden eingehalten, wie die Leiterin der Stadtbücherei, Cosima Kehle, mitteilt. Es werde sehr viel ausgeliehen, vor allem in der Kinderbibliothek, bei den Bestsellern und den Romanen. In der Kinderbibliothek höre man immer wieder von Eltern, dass ihre bisherigen Lesemuffel durch die Corona-Zeit das Lesen entdeckt haben.

Bei den Erwachsenen liegen die Bücher der Gruppe Fernweh bei der Ausleihe ganz vorne. Wenn man schon selbst nicht verreisen kann, dann eben mit dem Buch auf dem Motorrad um die Welt mitfahren oder darüber staunen, dass jemand mit seiner Katze über die Meere segelt.

Gefühlvolle Romane über starke Frauen sind ein neuer Trend am Buchmarkt, der auch in der Stadtbücherei boomt. Daneben wie immer alles Neue, alle Bestseller und alles zu den Themen „Nachhaltig leben“. Bei den Reiseführern greifen die Besucher nach Titeln über die Bodenseeregion und nach Radwanderführern. Insgesamt ist Corona-Zeit auch Lese-Zeit, was sich laut Stadtbücherei an den Ausleihzahlen ablesen lässt: In der Woche vor den Pfingstferien lagen sie höher als in der Vergleichswoche des Vorjahres.

Immer wieder wurde in der Bibliothek nach Öffnung der Internetplätze gefragt. Einen Platz mit Drucker stellt die Bibliothek seit Neuestem zur Verfügung, allerdings nur für 30 Minuten pro Gast.

Die internen Planungen der Bibliothek drehen sich derzeit um die Frage nach Veranstaltungen und Führungen. Zwar erlaubt die aktuelle Verordnung wieder Veranstaltungen. Die Auflagen sind allerdings umfassend und erlauben beispielsweise wegen der Abstandsregel nur ein kleines Publikum.

Da die Kinderveranstaltungen der Bibliothek auch in „normalen“ Zeiten immer ausgebucht sind, würde man den Kreis derjenigen, die keinen Platz bekommen, um ein Vielfaches erweitern müssen. Die Überlegungen gehen deshalb in die Richtung, Veranstaltungen mehrfach anzubieten. Wobei sich die Frage stellt, ob es für Kinder schön ist, auf markierten Plätzen zu sitzen und, sollten sie älter als sechs Jahre sein, dabei noch Masken zu tragen.

In Kooperation mit anderen Bibliotheken der Region gilt es nun, neue Wege zu finden. Als kleines Trostpflaster hat die Bibliothek bis zum Beginn der Sommerferien die Gebühr für die Ausleihe von DVDs ausgesetzt.