In der Tettnanger Innenstadt wird es österlich

Gegen den trüben Himmel strahlt der Osterbrunnen am Bärenplatz in bunter Pracht. Da eine der Girlanden über den Winter verloren gegangen ist, fädelt Uschi Arnold rund 50 der weißen Plastikeier auf einen Draht. Dieser wird dann von Stadtgärtner Stefan Schmidbauer und Bauhofmitarbeiter Michael Beyer am Brunnen unter der Marienstatue befestigt. Seit zwölf Jahren schmückt Uschi Arnold die Brunnen und Geländer in der Innenstadt, mit Ausnahme des Loretobrunnens, der von der Kolpingfamilie verziert wird. Beinahe jedes Jahr denkt sich Uschi Arnold eine neue Dekoration aus, nur beim Kirchbrunnen bleibt sie bei den Farben: Die eine Hälfte der Girlanden ist weiß, wie es die katholische Liturgie vorschreibt. Das Gold, beziehungsweise Gelb, unterstreicht den festlichen Charakter des Osterfestes.