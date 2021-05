Immer wieder sonntags gibt‘s Neues im Hopfengut No20 Blog

Von Schwäbische Zeitung

Eine handfeste Auseinandersetzung haben sich mehrere Beteiligte in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einem Haus an der Buchhaldenstraße in Sigmaringen geliefert. Auch ein Rasiermesser kam dabei zum Einsatz.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, geriet ein Pärchen mit einem 22-jährigen WG-Mitbewohner vor dem Haus in Streit. Nachdem der Mann die Frau schlug, mischten sich weitere Beteiligte ein und versuchten, den Streit zu schlichten.