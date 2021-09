Immer weniger Helfer für erkrankte Landwirte

Füttern, melken, säen und ernten – für Rolf Müller aus Holzhäusern bei Tettnang sind solche Arbeiten sein täglich Brot. Der 60-jährige ist Betriebshelfer und er arbeitet seit über zehn Jahren auf den Landwirtschaftsbetrieben der Stadt. Er hilft Bauern und Bäuerinnen in Not, wenn diese krankheitsbedingt oder durch einen Unfall für längere Zeit arbeitsunfähig sind und sorgt dafür, dass der Betrieb weiterläuft. Vielen Höfen hat er damit schon die Existenz gesichert. Doch Menschen wie ihn gibt es in Tettnang, aber auch bundesweit, zu wenig.

Aktuell sind beim Maschinenring Tettnang zwei Männer und zwei Frauen hauptberuflich als Betriebshelfer angestellt. Hinzukommen rund 20 nebenberufliche Helfer, die allerdings nur selten und meist nur für kurze Zeit eingesetzt werden können. Zu wenig, um die große Nachfrage zu decken. „Immer öfter können wir Einsätze nicht abwickeln, weil unsere Betriebshelfer bereits ausgelastet sind.“, erzählt der Geschäftsführer des Maschinenrings, Hubert Hennge. Teilweise müsse ein Helfer zwei oder sogar drei Betriebe gleichzeitig betreuen, um die Existenzen der Höfe zu sichern.

Schuld am Nachwuchsmangel seien laut Hennge vor allem zwei Faktoren: Zum einen gibt es immer weniger junge Menschen, die den Beruf des Landwirtes erlernen, ohne selbst von einem Bauernhof zu stammen. Gerade für solche Arbeitskräfte wäre der Beruf des Betriebshelfers jedoch ausgezeichnet. Diejenigen, die auf dem elterlichen Betrieb großgeworden sind und ebenfalls Landwirt werden, erhalten in jungen Jahren hingegen nur noch selten die Chance, als Betriebshelfer tätig zu sein, ehe sie den familiären Hof übernehmen. Grund dafür seien die extrem hohen Anforderungen an die Landwirtschaft, die heutzutage gelten. Eltern könnten es sich da schlichtweg nicht mehr erlauben, auf die Arbeitskraft ihres Nachwuchses zu verzichten.

Dabei ist der Beruf des Betriebshelfers nicht nur ein wichtiger und sinnstiftender, sondern auch ein sehr erfüllender, wie die Geschichte von Rolf Müller zeigt: Der gelernte Landwirt entschied sich 2009 dazu, die Arbeit auf seinem Mischbetrieb in Holzhäusern stark zu reduzieren, um fortan hauptberuflich als Betriebshelfer tätig sein zu können. Die Entscheidung zu diesem Umbruch sei ihm nicht leichtgefallen, erzählt er. „Ich habe den Hof von meinen Eltern übernommen, in dem Projekt steckte also viel Herzblut.“ Dennoch habe er seine berufliche Neuorientierung nie bereut. Dafür mache ihm sein neuer Beruf einfach zu viel Spaß.

Das ganze Jahr über arbeitet er nun auf verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben in Tettnang – 40 Stunden die Woche, gelegentlich auch samstags und sonntags. In der Regel dauern seine Einsätze sechs bis acht Wochen, die längsten auch mal bis zu drei Monate.

„Anfangs habe ich mich natürlich gefragt, ob ich mit so vielen Ortswechseln zurechtkommen werde“, erzählt Müller. Schließlich habe sich sein Einsatzgebiet enorm (deutlich) erweitert. Neben dem üblichen Umgang mit Milchvieh und Hopfen, den er durch die Arbeit auf dem eigenen Betrieb beherrscht, musste er nun zusätzlich lernen, wie seine Kollegen auf einem Obstbau- oder Sonderkulturbetrieb arbeiten. Außerdem habe jeder Hof eigene, individuelle Abläufe, auf die er sich einstellen müsse, weshalb Kommunikation ein wichtiger Faktor seiner Arbeit sei.

„Mit den Hofbesitzern stehe ich während meiner Arbeit in ständigem Kontakt. Sie behalten das Sagen, auch wenn ich für einige Wochen der neue Chef im Betrieb bin.“ Meistens gebe es auf dem Hof auch Vorarbeiter, Jungbauern und andere Familienangehörige, die ihn einweisen. So lerne er schnell, was er zu tun hat und könne sich auf verschiedene Arbeitsbereiche und -techniken einstellen. Seine anfänglichen Befürchtungen, mit einem ständig wechselnden Arbeitsumfeld überfordert zu sein, hatte er also abgelegt. Anders wäre sein Job aber auch nicht zu bewerkstelligen. Immerhin ist sein Terminkalender voll – lange Anlaufzeiten und Einfindungsphasen in den Betrieben darf er sich nicht erlauben.

In den vergangenen Jahren habe es so gut wie keine Zeit gegeben, in der er nicht im Einsatz war, so Müller. Meistens arbeite er sogar auf zwei Betrieben parallel. Einen dringenden Bedarf an Nachwuchskräften sieht deshalb auch er. Zwar seien seine drei Kollegen und Kolleginnen alle jung und motiviert, doch ohne Verstärkung falle es auf Dauer schwer, die Existenz in Not geratener Betriebe zu sichern.

Deshalb unterstützt Rolf Müller auch die landesweite Kampagne #läuftmitmir, die vom Bundesverband der Maschinenringe initiiert wird. In Videoclips und Berichten werden die Berufe des Betriebshelfers und der Haushaltshilfe vorgestellt, mit dem Ziel, dadurch neues Fachpersonal zu gewinnen. Bislang sei die Kampagne im Netz zwar erfolgreich und werde gut geklickt, erzählt Hubert Hengge. Doch die Anzahl jener Menschen, die sich am Ende tatsächlich dazu entscheiden, sich zu bewerben, sei noch immer zu gering.

In die Zukunft blickt der 61-jährige Landwirt Hengge, der den Tettnanger Maschinenring seit 1989 leitet, daher mit Besorgnis. In wenigen Jahren wird auch sein erfahrenster und dienstältester Betriebshelfer, Rolf Müller, in den Ruhestand gehen. Gelingt es bis dahin nicht, ausreichend neues Personal einzustellen, so blicken die Tettnanger Landwirte schweren Zeiten entgegen.