Immer mehr Menschen in Obdachlosenunterkünften

Bei den Benutzungsbühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte liegt der Kostendeckungsgrad im Beschlussvorschlag für Familien bei 60 Prozent und bei Einzelpersonen bei 75 Prozent. Es gab zwischenzeitlich Äußerungen, die hundert Prozent Kostendeckung anzustreben, wenn ein Leistungsträger die Gebühren bezahle. Annette Dollmann vom Fachbereich Finanzen wies in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass es hier rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die dem entgegenstehen. So bildet vor allem die Vergleichsmiete einen relevanten Maßstab. Im Vorfeld sei die Verwaltung beim Ausarbeiten des Vorschlags so herangegangen, dass die Kostendeckung im Mittel in etwa der Vergleichsmiete entspreche. Insofern ist schlichtweg keine Vollkostenrechnung möglich. Die Zielsetzung sei aber auch, trotzdem eine möglichst hohe Zahlung vom Landratsamt zu erhalten. Die Stadt Tettnang läge im mittleren bis oberen Bereich, wenn der Gemeinderat dieser Rechnung noch zustimmt. (sz)