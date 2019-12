Immer mehr Frauen machen in „Männerberufen“ Karriere.

Reifen wechseln, Motor-, Getriebe- oder Unfallinstandsetzung: Das ist Alltag für Jennifer Eninger. Die Tettnangerin ist Kfz-Mechatronikerin. Mit 16 Jahren war sie das erste Mal bei einem sogenannten Drift-Event, wo sie ihre Leidenschaft für das Zerlegen und Zusammenbauen von Autos entdeckte. Das wollte sie auch beruflich machen. Also bewarb sie sich nach der Schule, aber es hagelte Absagen. Der Grund: Es gab in den Betrieben weder ein WC noch eine Dusche für Frauen.

Im September 2013 klappte es dann. Endlich konnte sie ihre Ausbildung in einem Autohaus in Friedrichshafen beginnen. Bei mathematischen, Informatik-, naturwissenschaftlichen oder technischen (kurz: MINT) Ausbildungen und Studiengängen ist der Frauenanteil mit 15,4 Prozent nach wie vor unterdurchschnittlich. Das besagt eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt aber eine leicht steigende Tendenz.

Oft die Besten ihres Jahrgangs

Tobias Tabor von der IHK Baden-Württemberg bestätigt, dass immer mehr Frauen in sogenannten Männerberufen Karriere machen – und dass sie oft zu den Besten ihres Jahrgangs gehören. Auch Ines Großkopf vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit äußert hierzu: „Der Anteil der Frauen bei den MINT-Studienanfängern im ersten Fachsemester hat kontinuierlich zugenommen. Er stieg von knapp 60 000 im Jahr 2008 auf 117 000 Anfängerinnen in 2018. Damit sind über 33 Prozent aller MINT-Erstsemester weiblich.“

Trotzdem begegnet das Umfeld Frauen oft mit Verwunderung oder Vorurteilen. Auch bei Jennifer Eningers Opa und ihrem Freund war das der Fall. „Ich habe viel mit meiner Familie darüber geredet, dass ich vorhabe, Kfz-Mechatronikerin zu werden“, erzählt die gebürtige Weingärtlerin. „Da ich aber durch meine Zeit als Hobbyschrauberin sehr viele männliche Freunde in dem Bereich hatte, wurde meine Entscheidung ganz gut aufgenommen“, erinnert sich die 27-Jährige an die Anfänge.

Ines Großkopf äußert, dass viele Unternehmen erkannt hätten, wie wichtig gemischte Teams seien, somit auf Vielfalt setzen und entsprechend auch einen höheren Anteil von Frauen in der Belegschaft hätten. Sie bieten verschiedene Programme an, mit denen gezielt Frauen angesprochen werden. Dazu gehören zum Beispiel Werkseinführungen oder spezielle Studentinnen-Tage.

DGB: Frühere Förderung wichtig

Flora Antoniazzi vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) äußert, dass immer noch zu wenig gemacht werde, um MINT-Berufe für Frauen attraktiver zu gestalten. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist immer noch zu oft ein Problem. Außerdem sollte MINT-Förderung bei Frauen schon in der Schule beginnen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Und: Auch Arbeitgeber könnten ihre Stellenausschreibungen für Frauen ansprechender gestalten. Zugespitzt könnte man sagen: Firmen könnten in Stellenanzeigen nicht immer nur Männer, sondern auch mal Frauen im Blaumann darstellen.

In der Ausbildung war Jennifer Eninger mit vier Frauen in einer Klasse, aber in der Werkstatt waren nur Männer. „Mein Team dort hat mich supernett aufgenommen“, erzählt die Tettnangerin. Der Unterricht in der Berufsschule sei aufgrund des Praxisbezugs sehr spannend gewesen. Während der Ausbildung lernte sie ihren Freund Tobias Aggeler kennen.

Gemeinsam besuchten die beiden die Abendschule und machten bei der Handwerkskammer in Ravensburg ihren Abschluss als Kfz-Meisterin und -Meister. Im Januar 2018 übernahm ihr Freund den Kfz-Betrieb seines Vaters in Meckenbeuren und machte sich unter eigenem Namen selbstständig. Sie selbst stieß dann im April 2019 dazu.

Ab und zu merke man allerdings das klischeebehaftete Denken bei den Menschen, wie sie anhand von Beispielen schildert. „Einmal kam ein Kunde in die Werkstatt, der mir nicht glauben wollte, was das Problem an seinem Auto ist. Er wollte unbedingt Tobi sprechen, der ihm dann versicherte, dass ich recht hatte. Auch ein älterer Herr wollte einen Termin zum Reifenwechseln unbedingt mit ihm machen und nicht mit mir“, erzählt sie. Es gebe allerdings auch viele Menschen, die sich freuen, dass eine Frau in der Werkstatt steht. Ein Kunde wollte sogar ein Foto von ihr machen, wie sie an seinem Auto arbeitet, um es seinen Freunden zu zeigen.

Anreiz für Ausbildung und Studium

Es gibt noch viel Nachholbedarf, was die Arbeitsbedingungen in MINT-Berufen angeht. Zugleich passiert bereits etwas, sodass sich immer mehr Frauen trauen, Ausbildungen oder Studiengänge in diesem Bereich zu beginnen. Das sieht auch Eninger so: „Zum Beispiel bauen die Werkstätten ihre Sanitäranlagen um, und die Handwerkskammer bietet Technikertage an.“ Während ihrer Ausbildung sei ihr aber auch aufgefallen, dass viele Frauen den Beruf toll fänden und dann trotzdem abbrechen würden. „Weil zum Beispiel die Arbeitszeiten nicht komfortabel sind oder der Berufseinstieg nach einer Schwangerschaft nicht mehr so einfach ist“, sagt Eninger.

In anderen MINT-Bereichen hat sich laut Ines Großkopf aber bereits viel entwickelt. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist heutzutage durch Möglichkeiten wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Teilzeitarbeitsmodelle und betriebsinterne Kinderbetreuung wesentlich einfacher geworden.“ Wenn es um Frauen in MINT-Führungspositionen gehe, seien sie leider immer noch deutlich unterrepräsentiert. Insgesamt gehe die Entwicklung aber in die richtige Richtung.