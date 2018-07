Im Simulator erfahren Schüler, wie sich eine Vollbremsung anfühlt

Die Anlage, die direkt hinter dem kleinen Smart montiert ist, rattert, pustet und schiebt das Auto plötzlich mit zehn Stundenkilometern nach vorne. Und dann: Vollbremsung. Die Schüler im Inneren wirken glücklich als sie wieder aussteigen dürfen. Aber der Vollbremsung-Simulator macht auch Eindruck. „Das ist gerade mal so schnell wie beim Anfahren“, sagt Referendar Michael Schipper. Auf dem Foto sitzt neben ihm Freddi Pickels vom Motorsportclub Scuderia Humpis. „Das ist Laufgeschwindigkeit beim Joggen“, sagt der angehende Sportlehrer Schipper. Am Mittwoch hat der Verkehrssicherheitstag für die Klassenstufe Acht am Montfort-Gymnasium stattgefunden. Die Schüler haben einen Vormittag lang von Profis gezeigt und erklärt bekommen, auf was es im Straßenverkehr ankommt. Der Meckenbeurer Motorsportclub Scuderia Humpis hat den Simulator des ADAC aufgestellt und an einem Auto den toten Winkel angezeigt. Der Schulsanitätsdienst hat seine Arbeit vorgestellt und eine Fahrschule war ebenfalls vor Ort. Einen Fahrradsimulator und einen Reaktionstest hat die Verkehrswacht angeboten und auch die Polizei hat einen Vortrag gehalten, sagt Dieter Friesewinkel von Scuderia Humpis. Den rund 100 Achtklässlern hat der Verkehrstag viel Spaß gemacht, ist er sich sicher.