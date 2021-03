Im Schloss gehen die Lichter aus

Eine Stunde lang wird es am Abend des 27. März dunkel werden. Anlässlich der weltweiten „Earth Hour“ wird am Samstag, 27. März, in vielen Städten weltweit das Licht ausgeschaltet. Auch das Neue Schloss Tettnang beteiligt sich an der Aktion. Von 20.30 bis 21.30 Uhr heißt es: „Licht aus für den Klimaschutz!“ Denn dieses Thema dürfe man nicht aus den Augen verlieren, erklärt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Die Schlossverwaltungen haben dabei die klare Unterstützung des Landes. Der verantwortliche Umgang mit Ressourcen, Klimaschutz und der Erhalt der Artenvielfalt sind zentrale Aufgaben. Foto: SSGBW