Bereits zum dritten Mal durfte die Tettnangerin Anja Traub bei den süddeutschen Meisterschaften die Siegerschärpe entgegennehmen.

Die besten Voltigierer aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland Pfalz und Saarland starteten am vergangenen Wochenende auf der Anlage des TRV Heiligenwald im Saarland zur süddeutschen Meisterschaft der Voltigierer. Um ihr Nachwuchspferd Vicco zu schonen, startete Anja Traub, wie sie selbst mitteilt, auf ihrem zuverlässigen Doppelpferd Quintus de Mesille mit der Lindauerin Roswitha Ehrle von der Reitergruppe Neuravensburg an der Longe. „Das Doppel konnte leider wegen einer Verletzung der Doppelpartnerin Nadine Langer vom VRC Zöbingen nicht an den Start gehen“, schreibt Traub in einer Mitteilung.

Bereits die erste Teilprüfung am Samstagabend konnte die 31-Jährige für sich entscheiden. Sie punktete mit einer sauberen Pflicht und ließ sich in ihrem Kürvortrag nicht durch Musikprobleme stören, heißt es in der Mitteilung weiter. Sonntagvormittag konnte Traub das Technikprogramm zur Musik aus Flashdance deutlich gewinnen, die beiden neuen Technikelemente Aufsprung in Schulterstand rückwärts und Unterarmstand gelangen. Den Vorsprung baute sie in der abschließenden Kür zum Thema Burlesque weiter aus.