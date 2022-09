Im Flieger: Phil Gates kommt kurz über den Teich

Die Phil Gates Band spielt am Samstag, 24. September, ab 20.30 Uhr spielt im Flieger in Tettnang. Nur für dieses Konzert kommt der Bluesrocker samt Gitarre angereist. Unterstützt wird er an dem Abend von Tom Wagner (Drums), Uwe Rodi (key) und Peter Schweikert am Bass. Freuen dürfen sich die Zuhörer laut Ankündigung auf „Uptempo Soul Funk and Blues with a New Orleans twist“.

Phil Gates ist der Vorschau zufolge in einer Familie von Musikern in Chicago geboren und hat schon im Alter von acht Jahren angefangen, verschiedene Instrumente zu spielen. Der Blues spielte dabei für seine Inspiration immer eine große Rolle. Er bespielt viele verschiedene Veranstaltungsorte – von kleineren Klubs über Events wie das Monterey Bay Blues Festival bis zur „Tops in Blue“ World Tour der U.S. Air Force, die die Halbzeit-Show auf der NFL Super Bowl bestückt hat. Mit der Phil Gates Band hat er den „Beale Street Blues Kings“ Wettbewerb in Memphis gewonnen. Zudem gilt er als kompetenter Session-Gitarrist, schreibt Filmmusik und tritt als Produzent und Co-Produzent in Erscheinung (so bei der preisgekrönten Bluesaufnahme „The Blues After Zacariah” mit Zac Harmon).

Im Sinne von Jimi Hendrix

Derzeit ist er Direktor der Musik für die James Marshall Hendrix Foundation (www.jimihendrixfoundation.com). Mit seiner Combo stellt Gates die Signatur-Band für die Sichel-Zell-Stiftung von Orange County; seit vielen Jahren bestehe eine starke Beziehung, um diese große Wohltätigkeit ins Bewusstsein zu bringen, heißt es im Pressetext.