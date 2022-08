Im „Feinkostladen der Hopfenwelt“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer glaubte, bereits alles über den Tettnanger Hopfen zu wissen, wurde bei der Führung von Marc Müller durch das Hopfengut No. 20 eines Besseren belehrt. Kurzweilig vermittelte er den Mitgliedern und Gästen des Förderkreises Heimatkunde alles über und rund um den Hopfen vom Anleiten der jungen Pflanzen im Frühjahr bis zum ausgewogenen, vielseitigen Geschmack, den die getrocknete Dolde dem Gerstensaft verleiht, und dabei blieb keine Frage unbeantwortet. Das Hopfengut No. 20 versteht sich nicht als reines Museum, sondern als vielfältiger Hopfenbetrieb mit Hopfengärten, Pflück- und Trockenanlagen, Gastwirtschaft, Schaubrauerei und musealen Räumen. Der Erweiterungsbau, eine alte, abgebaute und wieder errichtete Hopfendarre, geht gerade seiner Vollendung entgegen.

„Beim Wuchs des Hopfens ist es wie bei einem Mann“, erklärte Müller humorvoll, „erst wächst er in die Höhe, dann in die Breite.“ Und in die Höhe gehe es bis zu 30 Zentimeter pro Tag. Dass nur weibliche Hopfenpflanzen aufgezogen und die männlichen vernichtet werden, unterscheide allerdings den Hopfen vom Menschen.

Während gerade ein Traktor eine neue Ladung frisch gepflückter Hopfenranken in den Hof fuhr, hörte man die Pflückmaschine rattern. Welch ein Unterschied zu dem aufwendigen Hopfenbrocken, wie es noch bis etwa Anfang der 1960er Jahre gang und gäbe war, als Hunderte von auswärtigen Brockerinnen und Brockern zur Ernte nach Tettnang kamen. Keine leichte Aufgabe auch für die Hopfenbauern, mussten doch die Erntehelfer mit Logis, Essen und Arbeitsgeräten – wie etwa dem „Hopfenbrockerhocker“ – versorgt werden.

Obwohl das Tettnanger Anbaugebiet nach der Hallertau nur das zweitgrößte in Deutschland ist, bietet es mit dem feinwürzigen Aromahopfen eine weltweit begehrte Sorte und gilt laut Müller als der „Feinkostladen der Hopfenwelt“. Als Biersommelier weihte er seine Gäste in die Geheimnisse der Braukunst ein und lockerte seine Führung durch eine Bierverkostung auf. Unter den Hausmarken Lager, Indian Pale und Black Ale konnten die Gäste ihre Lieblingssorte auswählen. Damit gab es für die Besucher Tettnanger Hopfen für alle Sinne: zum Riechen, Hören, Tasten und Schmecken.