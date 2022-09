Im Einsatz für den Wolf kommt Hannes Jaenicke ins KiTT nach Tettnang

Schauspieler Hannes Jaenicke ist am Sonntag, 25. September, von 13 bis 14 Uhr zu Gast im KiTT. Bei freiem Eintritt zeigt der KiTT-Verein die ZDF-Dokumentation „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Wolf“, die erstmals 2021 ausgestrahlt wurde. Nach dem Film wird der Schauspieler sich auf der Bühne den Fragen von Kerstin Mommsen und aus dem Publikum stellen.

„Im Einsatz für den Wolf“ ist eine 45-minütige Dokumentation über die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland. Der Wolf polarisiert wie kaum ein anderes Tier. Während manche Menschen in den Tieren die Retter der Natur sehen, beklagen Landwirte immer wieder Wolfsangriffe auf ihre Tierherden.

Die Fronten zwischen Wolfsbefürworten und -gegnern verhärten sich zunehmend. In dem Film macht sich Hannes Jaenicke Gedanken über die Frage, wie viel Wolf wir in Deutschland vertragen. Um diese Frage zu beantworten, reiste er in ein Wolfsforschungszentrum, sprach mit Wolfsexperten und Wolfsgegnern und besuchte europäische Regionen, in denen der Wolf schon länger wieder heimisch ist – wie die Abruzzen in Italien oder die Karpaten in Rumänien.

Die emotionale Diskussion versachlichen

Mit seiner Dokumentation will der Schauspieler und Umweltschützer helfen, mehr Sachlichkeit in die emotionale Diskussion zu bringen. Außerdem möchte Hannes Jaenicke zeigen, dass der Wolf ein Wildtier wie jedes andere ist. Bei seinem Besuch im KiTT wird er aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, was er bei den Dreharbeiten erlebt hat, warum er sich für den Umweltschutz engagiert und was seine nächsten Projekte sein werden.

Der Eintritt ist frei, der Verein KiTT – Kino und Kleinkunst Tettnang freut sich aber über Spenden. Tickets für die Veranstaltung können auf www.kitt-tettnang.de reserviert werden.