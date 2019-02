Im Argental steppen die Narren

In diesem Jahr wird die Laimnauer Dorffasnet nicht wie gewohnt durch den Rosenmontagsball abgerundet, sondern vielmehr durch den Argentäler Heimatball eingeläutet. Dieser findet am Bromigen Freitag, 1. März, in der Argentalhalle Laimnau statt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro.

Für die Gäste gibt es Programmpunkte aus dem Dorf und der Region, heißt es in einer Ankündigung. Von Gesang über Tanz und musikalische Einlagen ist von allem etwas dabei. Mit von der Partie sind unter anderem die Tanzformation Maskerade aus Neukirch, die Extremsportgruppe Argental, eine irische Stepptanzgruppe aus Kressbronn sowie die noch unbekannten Oberdorfer Dorfperlen. Hits aus den 80er- und 90er-Jahren laden zum Feiern ein, eine gemütliche Atmosphäre mit Cocktail-Bar zum Verweilen.

Am Fasnetssonntag geht es um 10 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul mit der Narrenmesse los. Beim anschließenden „Frühschoppen“ auf dem Vorplatz der Kirche werden alle Gottesdienstbesucher auf den Dorfumzug um 14 Uhr eingestimmt. Bevor alle Umzugsteilnehmer entlang des Bollenbachs einmal runter und dann wieder hinauf ziehen, sammeln sich alle Gruppen ab 13 Uhr an der Argentalhalle. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich. Die Zuschauer dürfen sich auf einzigartige Kostüme und Gruppierungen freuen, dabei kommen auch aktuelle politische oder regionale Themen nicht zu kurz. Neben Speisen, Getränken, Kaffee und Kuchen sind auch einige Programmpunkte geboten.