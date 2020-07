„Ihr habt es geschafft“: 72 Realschüler holen ihre Zeugnisse ab

Mit „Also eigentlich“ und „Normalerweise“ hat bei der Abschlussfeier der Realschule Tettnang nicht nur die Rede von Susi Rodinger, die den Kunstpreis verliehen hat, begonnen. Normalerweise würde die Abschlussfeier mit allen Schülern der Klasse 10 in der Festhalle in Obereisenbach gefeiert werden. Nicht so im besonderen Jahr 2020, denn hier war Kreativität gefragt, um die feierliche Zeugnisübergabe durchführen zu können.

Aus diesem Grund fand die Abschlussfeier gleich dreimal hintereinander im Großraum der Realschule Tettnang statt. Feierlich war sie trotzdem, wie die Schule in einer Pressemitteilung beschreibt. Gestaltet wurde die je einstündige Feier von Reden des Schulleiters Jürgen Stohr, den Elternvertretern, der Schüler und dem Klassenlehrer. Anschließend erhielten die stolzen Schüler ihre Abschlusszeugnisse.

Schulleiter Jürgen Stohr war dankbar und erleichtert, zu dieser „kleinen aber feinen Abschlussfeier“ eingeladen zu haben und beglückwünschte alle Schüler zu ihrer bestandenen Abschlussprüfung, die in diesem Jahr besonderen Einsatz von allen am Schulleben Beteiligten forderte, vor allem aber von den Jugendlichen und ihren Eltern, so die Mitteilung. Die Prüfungsvorbereitung fand zu einem größeren Teil als normalerweise im Homeschooling statt. „Wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist“, meinte Stohr.

Er sei sich sicher, dass die Jugendlichen bestens auf die Zukunft, die große Ansprüche mit sich bringe, vorbereitet seien. Die meisten Abschlussschüler können, laut Simon Gauß, Schüler der 10b, „nicht genug von der Schule bekommen und gehen auf ein Gymnasium oder streben die Fachhochschulreife an“.

22 Schüler steigen gleich in eine Ausbildung ein, weitere vier engagieren sich in einem Freiwilligen Sozialen Jahr. „Ihr denkt, heute ist der Abschluss. Ich sage euch, heute geht es erst richtig los.“ Mit diesen Worten wurden die einzelnen Klassen in das „Leben nach der Realschule“ entlassen.

Auf einen Blick:

Schulbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,4 sind Isabel Eberle, Rebekka Hauber, Lucas Reutter aus der Klasse 10c.

Mit Auszeichnung (Schnitt 1,0-1,7) haben ihre Prüfung bestanden: 10a: Moritz Zach; 10b: Lisa Breyer, Jessica Duttle, Tim Schädler; 10c: Isabel Eberle, Rebekka Hauber, Moritz Martin, Lucas Reutter, Tim Schneider, Laura Weber.

Mit einer Belobigung (Schnitt von 1,8 -2,0) haben ihre Prüfung bestanden: 10a: Annette Schäch; 10b: Emma Brugger, Valentin Götz, Nick Müller, Elena Petermaier, Maja Widmann, Sarah Wortmann; 10c: Lucie Bonsen, Sophie Braun, Leard Rama, Lorena Rapp, Marius Schenk.

Der Kunstpreis ging an Lea Ummenhofer (10b), den Musikpreis erhielten Annette Schäch (10a) und Valentin Götz (10b). Der Preis für soziales Engagement wurde an Laura Weber (10c) vergeben.

Alle Prüflinge im Überblick

Neben den vielen Auszeichnungen und Belobungen haben auch alle anderen Entlassschüler erfolgreich mit guten bis ausreichenden Leistungen ihren Abschluss in der Tasche.

10a: Erik Bucher, Maximilian Dier, Justus Free, Paul Hirschle, Tobias Hohenberg, Edim Karajkovic, Florian Keil, Moritz Nunnenmacher, Leopold Schmid, Silas Schmidle, Gianluca Vulpis, Lukas Wetzel, Elias Wiktorowski, Adrian Xhemaili, Moritz Zach, Kay Zillmann, Sarah Gottwald, Emily Kitzmann, Mona Oberhofer, Annette Schäch, Jasmin Schmid, Lenina Wenzel

10b: Jannik Amaral, Nic Dilger, Enes Dogan, Elias Doghmane, Simon Gauß, Kai Gebhard, Valentin Götz, Jeremia Herter, Ferdinand Lemp, Nick Müller, Niklas Rehm, Alessio Röhr, Tim Schädler, Sirin Akyol, Annika Baur, Lisa Breyer, Emma Brugger, Jessica Duttle, Emilia Eckenfels, Carina Herkommer, Elena Petermaier, Lea Ummenhofer, Maja Widmann, Isabel Wölfel, Sarah Wortmann

10c: Drilon Alija, Jaluca Allgaier, Leon Bentele, Armin Hellmann, Jonas Leuthold, Niklas Lott, Moritz Martin, Bastian Nachbaur, Felix Nunnenmacher, Elias Pollok, Leard Rama, Moritz Reihs, Lucas Reutter, Marius Schenk, Tim Schneider, Vinzenz Spannagel, Lucie Bonsen, Sophie Braun, Isabel Eberle, Rebekka Hauber, Lorena Rapp, Laila Tokic, Jenni Waggershauser, Laura Weber, Melissa Zejcirovic