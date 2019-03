IHK will zum Regionalplan Stellung beziehen

Grünzüge, Kies und Gewerbebebauung: Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben ist Hauptthema bei der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben gewesen. Am Mittwoch fand die erste Sitzung des Jahres in der Elektronikschule in Tettnang statt. Wilfried Franke, Verbandsdirektor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, stellte den Entwurf vor. Dabei ging es um Kiesabbau genauso wie um Wohnbebauung und regionale Grünzüge. Der Entwurf des Regionalplans soll bis zum Sommer fertiggestellt sein. Dann wird auch die IHK eine Stellungnahme dazu abgeben.

Ein Thema, das bewegt, ist der Kies. „Wir müssen neue Flächen für den Kiesabbau zulassen“, sagte Wilfried Franke. Wenn gebaut werden solle – Infrastruktur genauso wie Gewerbeflächen oder Wohnungen –, werde Kies und Sand als Rohstoff benötigt. „Die genehmigten Flächen reichen noch fünf oder sechs Jahre“, sagte Franke. Danach gehe der Rohstoff an diesen Stellen aus. Darum sehe der Regionalplan vor, Standorte zum Kiesabbau unter anderem in Krauchenwies, Ostrach, Leutkirch, Bad Wurzach und dem Tettnanger Wald zu erweitern. Dass die Nachfrage nach Rohstoffen aus der Region weiter bestehen bleibe, sei laut Franke sicher. Darum sind auch neue Kiesabbaugebiete unter anderem in Vogt und im Altdorfer Wald geplant. Dennoch rechne er mit Widerstand bei den direkt betroffenen Anwohnern. „Wo wir Rohstoffvorkommen haben, können wir uns nicht aussuchen“, sagte Franke, „deshalb werden wir immer Räume und Kommunen belasten müssen“. Seine Aufgabe mit dem Regionalverband sei es aber, öffentliche und private Belange abzuwägen. „Man kann es nie allen recht machen.“ Die IHK begrüße das Vorhaben grundsätzlich, ließ Peter Jany wissen. Er ist Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben. Die Wirtschaft sei auf die Rohstoffe angewiesen, der Export spiele nur eine untergeordnete Rolle.

Nicht ganz zufrieden ist die IHK dagegen mit den Planungen zum Gewerbebau im Bodenseekreis. Gerade im Landkreis Ravensburg und dem Bodenseekreis gebe es aktuell „massive Gewerbeflächenengpässe“, heißt es in der vorläufigen Stellungnahme der IHK. Der Regionalverband geht davon aus, dass bis 2035 etwa 600 bis 1500 Hektar Gewerbefläche benötigt werden. Ausgewiesen werden als Schwerpunkte etwa 937 Hektar Gewerbefläche. Unter anderem soll das Gebiet Erlen bei Ravensburg, ein Gebiet an der B 30 bei Baienfurt und in Friedrichshafen ein Gebiet zwischen Flughafen und Messe erschlossen werden. Auch in Sigmaringen sind solche Ausweisungen für den ehemaligen Truppenübungsplatz und Tengen geplant. Begrüßt hatte die IHK auch die großzügigen Pläne zum Wohnungsbau, die die Region am Wohnungsmarkt für Fachkräfte attraktiver mache. Eine Rolle spielt dabei die Einteilung in Zentren. Meckenbeuren, zum Beispiel, wird vom Klein- zum Mittelzentrum aufsteigen. Damit können sich unter anderem größere Einzelhändler in der Kommune ansiedeln.

Doch nicht nur Bebauung ist Thema des Regionalplans, auch sogenannte Grünzüge werden darin festgelegt. Darauf sind laut Franke bauliche Anlagen nicht zugelassen. Nicht zu verwechseln seien die Flächen mit Naturschutzgebieten. Die Grünzüge sollen laut dem Regionalplanentwurf im Bodenseekreis, im südlichen Landkreis Ravensburg, im Donau- und Ablachtal entstehen. Das entspricht nicht unbedingt den Plänen der IHK, die gerne mehr Gewerbeflächen in dem dicht besiedelten Gebiet hätte. „Wir müssen abgewogene Entscheidungen treffen“, sagt Franke. Gerade der Bodenseekreis mit seinen wertvollen Böden und der hochwertigen Naturlandschaft sei schwer zu planen. Immer wieder stünden öffentliche und private Interessen gegeneinander.

Abschließend war auch die Infrastruktur Gegenstand der Gespräche. Wie Jany beteuerte, sei die IHK mit den Straßenbaumaßnahmen zufrieden, Franke hingegen betonte die Probleme. „Die Bundesstraßen sind nicht wirtschaftlich angemessen ausgebaut. Der Lastverkehr wird zunehmen.“ Von zwölf Maßnahmen im Bundesverkehrswegeplan seien aber nur zwei in der Planung.