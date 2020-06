IHK bietet Beratung jetzt auch digital an

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) bietet seit vielen Jahren gemeinsam mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg/MBG Finanzierungssprechtage an. Start-ups und Unternehmer können dort ihr Projekt vorstellen, Business- und Finanzierungspläne besprechen und sich über die Möglichkeiten zur Einbindung von Fördermitteln informieren.

Nachdem die Beratung bei den Finanzierungssprechtagen bisher nur an fest terminierten Beratungstagen möglich war, erweitert die IHK ihr Angebot: Die Beratung kann ab sofort auch digital erfolgen, wie die IHK mitteilt. Per Videokonferenz werden die Experten von Bürgschaftsbank/MBG und L-Bank zugeschaltet. So lassen sich die Fragen rund um die Unternehmensfinanzierung, aber auch generelle Fragen zu Existenzgründung und Selbstständigkeit umgehend beantworten, heißt es in einer Pressemitteilung.