Ignaz Pfluger als Schatzmeister des Stadtseniorenrats verabschiedet

Der langjährige Schatzmeister des Stadtseniorenrats Ignaz Pfluger scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus. Am Dienstag wurde er von Fachbereichsleiter Gerd Schwarz im Sitzungssaal des Rathauses verabschiedet. Schwarz würdigte die Verdienste Pflugers, der seit 2006 die Interessen der Ortschaft Langnau im Stadtseniorenrat vertrat. Pfluger hielt nicht nur die Finanzen zusammen. Er hat auch die von Dieter Jung organisierten Ausflüge mit Fotos und Filmen dokumentiert. Auch der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Siegfried Brugger, dankte Pfluger. Seine Nachfolge tritt Hubert Veser an.

Im Beisein der Ortsvorsteher Hubertus von Dewitz, Joachim Wohnhas und Peter Bentele wurde der Stand des als sozialer Fahrdienst startenden „Bürgerbus BerTTI“ erläutert. Am Dienstag, 4. Dezember, soll er Fahrt aufnehmen und vorrangig Seniorinnen und Senioren der Teilorte in die Stadt und zurück befördern. Zunächst dienstags, donnerstags und freitags soll er von 8.30 Uhr und 12.30 Uhr sowie von 14 und 17 Uhr unterwegs sein. Fahrtwünsche können bis spätestens einen Tag vor dem Fahrtermin telefonisch unter 07542 / 510 520 angenommen werden. Eine einfache Fahrt kostet 1,50 Euro, Hin- und Rückfahrt 3 Euro.

Bewohner von St. Johannes wünschen sich wegen des weiten Weges eine Sitzbank auf dem Weg in die Innenstadt. Siegfried Brugger will das Thema in der Verwaltung ansprechen und auch mit Privatleuten die Möglichkeit zum Aufstellen einer Bank ausloten. Eine solche Bank könnte man sich etwa auf der Wiese vor dem evangelischen Gemeindehaus vorstellen. Erwin Tremp schlug eine Bank auch auf dem Anstieg Richtung Klinik vor. In der Sitzung äußerten Mitglieder die Hoffnung, dass die durchgeführte Unterschriftenaktion den Bau eines Kreisels an der Kreuzung zwischen Oberhof und Schäferhof einen Schritt weiter bringt. Aus Sicht des Regierungspräsidium passiere an dieser Stelle aber zu wenig, um einen Kreisel zu bauen. Offenbar müsse erst jemand bei einem Unfall sterben. bevor man tätig werde, äußerte ein Mitglied.