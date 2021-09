ifm will bis 2030 klimaneutral werden

In der aktuellen Zeit ist das Thema Nachhaltigkeit aktueller denn je und daher auch in vielen Unternehmen in der Region inzwischen tief verankert. Jedoch kann Nachhaltigkeit in der Wirtschaft viele unterschiedliche Facetten haben: Das reicht vom gelebten Umweltschutz bis zur nachhaltigen Personalplanung. In welchen Bereichen der Sensorenhersteller ifm besonders aktiv ist, hat das Unternehmen kürzlich in seinem Nachhaltigkeisbericht zusammengefasst.

Bereits 1990 habe ifm an der eigenen Philosophie festgehalten, dass das Unternehmen umweltbewusste Entscheidungen und Verhaltensweisen fördern solle, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der Nachhaltigkeitsbericht zeige, wie das Thema in der praktischen Arbeit umgesetzt werde. Einen Meilenstein hat ifm demnach mit der Planung der ersten „Green Factory“ im rumänischen Sibiu erreicht. Die dortige Fabrik setze auf Photovoltaik-Anlagen, die die erforderliche Energie für den Komplex direkt bereitstellen.

Überschüssige Energie werde in Sibiu in einem unterirdischen Eisspeicher gespeichert. ifm setze in der Fabrik auf nachhaltige Rohstoffe entlang des Lebenszyklus, die am Ende auch wieder recycelt werden könnten. „Die Green Factory in Rumänien dient uns als Blaupause für zukünftige Neubauprojekte“, so Bernd Hausler, Hauptabteilungsleiter Produktion Produktionssensorik bei ifm.

Die rumänische Fabrik sei nur ein Beitrag zur Nachhaltigkeit: Bis 2030 solle die gesamte Unternehmensgruppe im operativen Geschäft klimaneutral werden, so lautet das Ziel laut Mitteilung. Seit 2020 würden alle deutschen sowie europäischen Produktionsstandorte vollständig Ökostrom beziehen, heißt es weiter. Bis 2023 solle an allen technischen Standorten in Deutschland ein Umweltmanagementsystem nach dem europäischen EMAS-Standard eingeführt werden. Für ifm sei es wichtig, mögliche Emissionen bereits vor deren Auftreten zu vermeiden. So würden Hybridfahrzeuge als Dienstfahrzeuge angeboten und die Ladeinfrastruktur an den Unternehmensstandorten werde ausgebaut.

Neben dem Umweltschutz habe das Unternehmen den Bereich soziale Nachhaltigkeit ausgebaut. Seit 2019 gebe es neben dem ifm-Nachhaltigkeitsmanager auch einen sozialen Nachhaltigkeitsmanager, der Beschäftigte dabei unterstütze, Nachhaltigkeitsanforderungen im unternehmerischen Alltag umzusetzen. Alle Büro-Mitarbeitenden hätten außerdem flexible, mitgestaltbare Arbeitszeitregelungen, alle Serienlieferanten würden zu ökologischen und sozialen Aspekten befragt und bewertet.