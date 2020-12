ifm setzt auf 100 Prozent Ökostrom

Regionalwerk Bodensee als Versorger vor Ort: Die ifm-Unternehmensgruppe setzt auf 100 Prozent Ökostrom und ist zum 1. Januar 2020 deutschlandweit auf regenerativen Ökostrom umgestellt worden.

Bei der Umstellung ging es nicht um den Bezug von fossilem Graustrom, der mit zum Beispiel skandinavischen Wasserkraftzertifikaten nur „grün gewaschen“ wird und bedingt ökologisch ist. ifm ist es wichtig einen ökologisch nachhaltigen Fußabdruck zu hinterlassen und hat sich zum Kauf von reinem, nachhaltigem Ökostrom entschlossen, erklärt die Unternehmensgruppe in einer Pressemitteilung.

„Wir müssen darauf vertrauen können, dass der erworbene Ökostrom auch tatsächlich aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Herkunftsnachweise machen die Herkunft des Stroms aus erneuerbaren Energien transparent. Wir haben somit die notwendige Verlässlichkeit“, sagt der Chef-Einkäufer bei ifm Markus Lux.

Die CO Einsparung könne sich sehen lassen: Die ifm-Gruppe in Deutschland mit Unternehmenszentrale und Vertrieb in Essen, den Produktionsstandorten am Bodensee sowie alle weiteren verbundenen Unternehmen in Deutschland können gemeinsam eine Schadstoffeinsparung von mehr als 10 000 Tonnen CO pro Jahr erzielen, heißt es weiter in der Mitteilung. „Erfreulicherweise war das mit unserem regionalen Vertragspartner, dem Regionalwerk Bodensee, möglich. In den vorangegangenen Ausschreibungen setzte sich der Anbieter vor Ort zum wiederholten Male gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durch“, erklärt Lux. Dadurch hat ifm einen verlässlichen Partner mit langfristiger Unterstützung an ihrer Seite.