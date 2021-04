ifm-Sensor mit drei Design-Preisen ausgezeichnet

„Eine herausragende Gestaltung, die Ästhetik und Funktion vereint“, wurde dem Durchflusssensor „SM6020“ gleich dreimal bestätigt: Nachdem das Produkt bereits im Februar 2021 den German Design Award erhielt, freut sich ifm in einer Pressemitteilung nun auch über den Red Dot Award und den iF Design Award.

Bei allen drei Auszeichnungen prüfen, diskutieren und bewerten internationale Expertinnen und Experten Einreichungen von Unternehmen weltweit. Die Qualitätssiegel erhalten ausschließlich Produkte, die eine hervorragende Gestaltung für eine designorientierte Wirtschaft aufweisen.

Einen Orientierungsrahmen bilden sowohl beim iF Design Award und beim Red Dot Award als auch beim German Design Award Bewertungskriterien, die stets an neue technische, gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Anforderungen angepasst werden. Dazu gehören unter anderem der Innovationsgrad, die Funktionalität und die ökologische Verträglichkeit sowie die formale Qualität.

Unter den diesjährigen Gewinnern aller drei Awards ist auch der Durchflusssensor „SM6020“ von ifm. Punkten könne das Produkt auf technischer Ebene vor allem mit seiner hohen Genauigkeit für eine konstante Prozesssicherheit sowie mit der Reduzierung von Inbetriebnahme- und Hardwarekosten dank IO-Link. Das neue Messrohrdesign minimiert zudem Druckverluste, während die optimierte Bauform den parallelen Einbau in Standardverteilern sowie den Entfall von Ein- beziehungsweise Auslaufstrecken ermöglicht.

Diese und weitere technischen Mehrwerte würden sich auch in der formalen Gestaltung widerspiegeln. So sorge das schlanke Design in Kombination mit der praxisgerechten Steckerposition beispielsweise dafür, dass sich der Durchflusssensor optimal platzieren lässt, so die Jurys. „Das robuste Gussgehäuse schützt die präzise Messtechnik dabei in verschiedensten Anwendungsbereichen wie in Spritzguss- oder Werkzeugmaschinen“, erklärt Martin Schmidt, Industrial Design und Innovation Strategy bei ifm.

Mithilfe eines hohen Farbkontrastes wird der Fokus des Nutzers zudem über das mehrfarbige TFT-Display auf die Prozessdaten und die Interaktionskomponenten (Tasten und LEDs) gelenkt. Die Kombination von hochwertigen Materialien und unterschiedlichen Farben unterstreiche sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Funktionalität des Produktes sowie seine moderne, schlichte Ästhetik.

Nach der Auszeichnung des Durchflusssensors mit dem German Design Award im Februar 2021, wird dem ifm-Designteam nun auch mit dem Red Dot Award: Product Design sowie mit dem iF Design Award die Gestaltungsqualität bestätigt. „Dies war das erste Projekt, welches ich in meiner bisherigen ifm-Laufbahn als Designer begleiten durfte und ich bin sehr stolz, dass diese tolle Teamleistung mit den drei weltweit anerkanntesten Design-Auszeichnungen gekürt wurde", so Schmidt.