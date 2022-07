Ifm-Robotics-Challenge in Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Juli fand nach einer zweijährigen Corona-Pause endlich wieder eine Ifm-Robotics-Challenge in der Seesporthalle in Kressbronn statt, bei der die Schüler/innen mit ihren selbst gebauten Robotern Aufgaben bewältigen mussten. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb von den Schülern der Roboter-AG der Parkrealschule Kressbronn, unter der Leitung von Herrn Mau.

Folgende Mannschaften der Realschule Tettnang nahmen an dem Wettbewerb teil: Mannschaft 1: ,,Gurkensalat“ mit Henning Lorscheid, Lando Sachs, Jule Günzer, Tim Seidel – Mannschaft 2: ,,Keine Ahnung“ mit Robin Maichele, Leo Welte – Mannschaft 3: ,,Nutellabrötchen“ Paul Lutz, Finn Spinnenhirn – Mannschaft 4: ,,Robotastischen Kartoffeln“ Dominik Sauter, Corinna Zürn, Jessica Kalla.

Zu Beginn des Wettbewerbs wurden die Überraschungsaufgaben bekanntgegeben, die von den Schüler/innen in ihr bestehendes Programm eingearbeitet werden mussten. Aufkommende Probleme, wie beispielsweise zu kleine Greifer, die Änderung oder Erweiterung des Programms, galt es zu lösen.

Insgesamt wurden vier Durchgänge gespielt und um den Ausgang spannend zu halten, wurden die erreichten Punkte des letzten Durchgangs nicht mehr genannt. Am Ende konnten zwei Mannschaften aus Tettnang jubeln. Den ersten Platz des Wettbewerbs erreichten Jessica Kalla, Corinna Zürn und Dominik Sauter, der erste Platz im Bereich der Konstruktion ging an Paul Lutz und Finn Spinnenhirn.