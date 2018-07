Die ifm electronic lädt im Rahmen des Sponsorings für die Ravensburg Razorbacks für Samstag, 4. August, zum „ifm-GameDay“ ein. Das Tettnanger Unternehmen ifm ist in diesem Jahr bei dem begehrten Saturday Night Game im „Razordome“, dem Lindenhofstadion in Weingarten vor Ort. Ab 12 Uhr ist Einlass. Von 13 bis 15 Uhr spielt die zweite Mannschaft. Um 16 Uhr gibt es bei einer US-Car-Show einen Weltrekordversuch. Ab 17.30 Uhr spielt eine Live-Band. Um 19 Uhr ist schließlich Kickoff zum Spiel in der GFL2 zwischen den Ravensburg Razorbacks und den Golden Dragons aus Gießen. Gegen 21.30 Uhr endet der Tag mit einem Feuerwerk. Seit insgesamt fünf Jahren sponsert die Unternehmensgruppe die Ravensburg Razorbacks, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt. Erwachsene zahlen bis 15.30 Uhr drei, b 1530 Uhr sechs Euro.