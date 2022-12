ifm-Cup geht in die sechste Runde

Der ifm-Cup des TSV Tettnang feiert sein Comeback. In der sechsten Ausgabe des Fußball-Hallenturniers kämpfen nach zweijähriger Corona-Pause am Freitag, 6. Januar, zehn Herrenmannschaften in der Carl-Gührer-Halle um den Titel. Los geht es um 10 Uhr mit den Gruppenspielen, ab 14.50 Uhr steigen die Viertelfinalpartien und ab 15.45 Uhr stehen die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale auf dem Programm. Jedes Spiel dauert zwölf Minuten.

Die Teilnehmer der K.o-Runde werden in zwei Fünfergruppen ausgespielt. Dabei ziehen jeweils die vier Erstplatzierten ins Viertelfinale ein. Den Turnierorganisatoren Thomas Zech und Karin Rasch-Boos ist es gelungen, ein interessantes Teilnehmerfeld von der Kreisliga B bis hin zur Landesliga zu gewinnen – das sei nicht einfach gewesen. „Man hat gemerkt, dass viele Teams bedingt durch die lange Corona-Pause oder wegen der Verletzten, keinen Hallenfußball mehr spielen wollen“, berichtet Zech, der mit der Besetzung sehr gut leben kann: „Jedes Spiel hat Derbycharakter.“ Auch ifm-Geschäftsführer Steffen Fischer zeigt sich erfreut, dass das bekannte und auch regional einzige Hallenturnier für aktive Herrenteams 2023 wieder stattfinden kann. „Wir sind hier gerne mit am Ball. Das regionale Kräftemessen der Teams aus den unterschiedlichsten Spielklassen macht den Reiz dieses Turniers aus“, wird Fischer in der Mitteilung des TSV Tettnang zitiert.

Gastgeber bestreitet Eröffnungsspiel

Im Beisein von ifm-Auszubildene Jannica Kienzle fand am Mittwoch, 14. Dezember, in den Räumen der ifm in Tettnang die Gruppenauslosung statt. Das Auftaktmatch um 10 Uhr bestreiten der Gastgeber TSV Tettnang und der SC Markdorf. Titelverteidiger ist der VfB Friedrichshafen.