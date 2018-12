ifm-Azubis beschenken Kinderstiftung

Seit 2013 beteiligt sich die ifm-Unternehmensgruppe an dem Adventskalenderverkauf der Kinderstiftung Bodensee. In diesem Jahr wurden mehr als 500 Kalender an allen ifm-Bodenseestandorten verkauft und der Kinderstiftung konnte somit ein Betrag von rund 2655 Euro überreicht werden.

Der Verkauf an den Bodenseestandorten von ifm wird von den ifm-Azubis seit sechs Jahren betreut und organisiert. Die gesamten Einnahmen der Adventskalenderaktion kommen laut Pressemitteilung der Kinderstiftung Bodensee zugute und fließen direkt in deren unzählige Projekte. Die Kalender wurden für jeweils fünf Euro verkauft. Mit den erworbenen Kalendern können Sach- und Erlebnispreise gewonnen werden. „Wir bedanken uns herzlichst bei allen Beteiligten dieser tollen Spendenaktion und wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit“, so Dominik Kwast, Industriekaufmann-Azubi bei ifm.