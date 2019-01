Ideen für die Sommerferien gesucht

Tettnang (sz) - Die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang organisiert für die kommenden Sommerferien, 27. Juli bis 10. September, wieder ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren.

Vereine, Institutionen und Einzelpersonen hatten im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen auf die Beine gestellt. Die Bandbreite der Angebote reichte vom sportlichen über den kreativen, bis hin zum wissenschaftlichen Bereich, berichtet die Anlaufstelle in einem Bericht. Die Veranstalter legen die Eckdaten wie Alter, Teilnehmerzahl, Veranstaltungsort und Kostenbeitrag selbst fest, die Anlaufstelle für Bürgerengagement unterstützt bei der Organisation, koordiniert die Termine und stellt alle Veranstaltungen in einem Heft übersichtlich zusammen, das in allen Tettnanger Schulen verteilt wird. Die Anmeldung läuft dann zentral in einer Software zusammen. Wer also eine Veranstaltung wie sportliche Aktivitäten, Spiele, Basteln, Malen, Veranstaltungen mit Tieren oder im wissenschaftlichen Bereich oder eine Besichtigung von Betrieben oder Einrichtungen oder anderes für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren anbieten kann, soll sich bei der Anlaufstelle für Bürgerengagement melden. Auch Vorschläge von Eltern sind willkommen.