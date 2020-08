„Ich habe das Glück, meine Berufung gefunden zu haben“

Was in einigen europäischen Nachbarländern, aber auch in Amerika schon lange zum Standard gehört, ist die Gebärdensprache, die gerade bei Breaking News von Gebärdensprachendolmetscher eingeblendet wird. In Corona-Zeiten ist die Simultanübersetzung wie beispielsweise bei Pressekonferenzen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn oder dem Robert-Koch-Institut (RKI) jetzt immer häufiger auch in den deutschen TV-Sendern zu sehen. Isolde Drössel aus Tettnang ist 45 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und ist die einzige diplomierte Gebärdensprachendolmetscherin (FH) im Bodenseekreis. Zu Beginn der Pandemie seien die Gehörlosen in der Information der aktuellen Situationen „sehr benachteiligt“ gewesen, sagt sie, aber: „Die Gehörlosenverbände hatten schwer dafür gekämpft und auf sich aufmerksam gemacht.“

„Als Kind habe ich zufällig ein paar Mal im ORF-Fernsehen die Wochenschau gesehen, die damals schon in Gebärdensprache übersetzt wurde“, erzählt Isolde Drössel. Auch hätte sie gelegentlich die Sendungen „Sehen statt hören“ im Bayrischen Rundfunk angeschaut. „Die Sprache und die Menschen faszinierten mich und weckten mein Interesse, so dass es mein innerlicher Wunsch wurde, diese Sprache zu erlernen und die Menschen, die mit der Gebärdensprache kommunizieren besser zu verstehen und kennenzulernen“, sagt Isolde Drössel.

Diesen innerlichen Wunsch setzte sie dann auch in die Tat um. Ab 1998 besuchte sie bei der Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen Gebärdensprachkurse und bereits zwei Jahre später begann sie ihr Studium an der Hochschule Magdeburg-Stendal – übrigens zwei Jahre bevor 2002 die Deutsche Gebärdensprache endgültig als vollwertige Sprache anerkannt worden war.

Mit den Hauptthemen „Bezugswissenschaften und allgemeine Kompetenzen“,“ Lebenssituation und Kultur Gehörloser“, „Sprachpraxis und Sprachbeschreibung“ und „Gebärdensprachendolmetschen als Beruf“ schloss sie nach acht Semestern das Studium als Diplom-Gebärdensprachdolmetscherin ab und ist seit Oktober 2004 freiberuflich tätig.

„Der Beruf als Gebärdensprachdolmetscher (GSD) ist aus meiner Sicht sehr spannend und abwechslungsreich“, sagt Isolde Drössel und „jedes Setting ist anders und erfordert somit hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.“ Außerdem erfordere der Beruf der GSD eine „sehr hohe Konzentration über einen längeren Zeitraum“. Soll heißen: „Da wir fast ausschließlich simultan dolmetschen, das heißt, ein GSD muss sich auf den Inhalt des Ausgangstextes konzentrieren und gleichzeitig in der Zielsprache wiedergeben, während der Ausgangstext fortlaufend weitergeführt wird“, meint sie.

Konsequenz aus dieser Tatsache sei, dass die Einsatzzeit für ein GSD auf maximal 60 Minuten begrenzt sei. „Geht es länger, arbeiten wir im Team von zwei GSDs zusammen und wechseln uns im Zehn-Minuten-Rhythmus mit dolmetschen ab“, erklärt Drössel.

Außerdem fügt sie an, dass die Gebärdensprache wie jede andere Sprache ständig im Wandel ist, wahrscheinlich nie komplett und laufend durch neue Begrifflichkeiten ergänzt werde.

„Ein Gebärdensprachdolmetscher muss gerne Autofahren“, scherzt die Tettnangerin. Dass dies bei ihr nicht zutreffender sein könnte, zeigt ihr Aktionsradius. Im Bodenseekreis ist sie die einzige GSD und im Umkreis von 50 Kilometer gibt es gerade mal fünf weitere in ihrer Berufssparte. Im Vergleich beispielsweise zum Raum Tübingen/Stuttgart stehen dort 22 Gebärdensprachdolmetscher im gleichen 50-Kilometer-Umkreis zur Verfügung. Warum das so ist, kann sie sich nicht erklären. „Vielleicht bevorzugen gerade die jüngeren Dolmetscher eher die Ballungsräume als den ländlichen Raum“, mutmaßt sie.

Geregelte Arbeitszeiten gibt es für sie natürlich auch nicht, denn ihr Betätigungsfeld reicht vom medizinischen Bereich wie Arztbesuchen, Therapien oder Rehas über Unterstützung bei Ämtern und Behörden wie Hochzeiten, Sozial- und Jugendämtern, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Polizei und Gericht, Schulen und Kindergärten, und zum Beispiel Elternabende sowie –gespräche, Unterrichtsdolmetschen für gehörlose Kinder in der Regelschule bis hin zu Kultur- und religiösen Veranstaltungen.

„Da sind viele Termine dabei, die entweder kurzfristig reinkommen oder aber über den normalen Arbeitstag, also auch spätabends hinausgehen“, sagt Drössel. „Meine Kraftquelle ist zum einen meine Familie, die die unregelmäßigen und unterschiedlichsten Arbeitszeiten akzeptieren und unterstützen, zum anderen die Liebe zu diesem besonderen Beruf. Ich hatte einfach Glück, meine Berufung gefunden zu haben“, fasst sie zufrieden zusammen. Da sie mit Menschen zusammenarbeiten darf, seien immer Emotionen dabei. „Allein das Vertrauen, dass mir die gehörlosen Klienten mit jedem einzelnen Settingen schenken, empfinde ich immer noch als Geschenk“, sagt sie. Dieses Glücksgefühl möchte sie gerne an Menschen weitergeben, die Interesse finden könnten, ihren beruflichen Weg als Gebärdensprachdolmetscher einzuschlagen. Für jeden, der aufgeschlossen gegenüber Neuem sei und gerne mit Menschen zusammenarbeite, ist diese Berufswahl ideal, stellt sie fest.

Genauso wünscht sie sich zusammen mit ihren Berufskollegen, dass auch nach Corona-Zeiten der Beruf des Gebärdensprachdolmetschers einen festen Platz in der Öffentlichkeit haben werde.