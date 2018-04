IBF zeichnet Tettnanger Jugendfechter aus

Für das hervorragende Abschneiden in der Jugendliga hat Martin Harzenmoser, Präsident der Internationalen Bodensee-Fechterschaft (IBF), insgesamt sechs TSV-Fechter geehrt. Nach vier Turnieren stehen Lena Kirschbaum als U12-Siegerin sowie Finn Wattenbach und Alexander Neumeister punktgleich als U12-Sieger vor dem Drittplatzierten Noel Rilling fest. In der Altersklasse U14 erfochten sich Paul von Dewitz und Ruwen Schmidt den zweiten und dritten Rang.

Laut Pressemitteilung trägt die IBF-Vereinigung deutscher, österreichischer und schweizerischer Fechtvereine über die Landesgrenzen hinweg eine Meisterschaft für junge Florettfechter aus. Bereits beim Saisonauftakt in Wangen deutete sich an, dass die TSV-Jugend um die Titel mitfechten wird. Mit dem Turniersieg setzte sich Finn Wattenbach vor die beiden anderen Tettnangern Alexander Neumeister und Noel Rilling an die Spitze der U12-Jugendliga. Beim zweiten Turnier der Serie im schweizerischen Flawil holte sich Alexander Neumeister nach einem hochkarätigen Halbfinale mit Finn Wattenbach den Turniersieg.

Punktgleich und mit großem Vorsprung auf ihre Verfolger Noel Rilling und Mattis Kristandt vom TSB Ravensburg kamen die beiden Youngsters zum Heimturnier nach Tettnang. Mit dem Erreichen des Halbfinales konnten Finn und Alexander ihre Verfolger abschütteln, trafen allerdings erneut zu früh aufeinander. Mit einem Treffer Vorsprung zog erneut Alexander ins Finale ein und beendete das Turnier als Zweiter vor Finn auf dem dritten Platz.

In Villingen dominiert Wattenbach den U12-Wettbewerb und gewann vor dem ebenfalls glänzenden Noel Rilling. Bei der U11 konnte Alexander Neumeister das Turnier zwar nicht gewinnen, wurde allerdings bester IBF-Fechter, sodass sich die Ergebnisse aus Tettnang und Villingen neutralisierten. Mit je 58 Punkten gewinnen Finn Wattenbach und Alexander Neumeister gemeinsam die U12-Meisterschaft vor Noel Rilling.

Auch bei den U12-Mädchen begann sich in Wangen die Waagschale zugunsten von Lena Kirschbaum zu neigen. Mit dem zweiten Platz im Turnier übernahm sie vor den beiden Gastgeberinnen Hannah Math und Johanna Wlotkowski die Tabellenspitze. In Tettnang ging dieses Trio erneut an den Start. Lena konnte mit dem zweiten Platz in der Tageswertung ihren Platz vor den beiden Wangenerinnen behaupten und die U12-Meisterschaft der Juniorinnen gewinnen.

Die U14-Fechter Paul von Dewitz und Ruwen Schmidt stiegen zum Turnier in Tettnang in die Liga ein. Ruwen schaffte es in seinem ersten Turnier, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren und es zu gewinnen. Mit lediglich einem Platz Rückstand konnte auch Paul wertvolle Punkte sammeln, womit beide zu den Tabellenplätzen zwei und drei aufschließen konnten.

Der Höhepunkt der U14-Liga ist die offene südbadische Meisterschaft zum Abschluss. Paul von Dewitz war dort erst im Halbfinale als Dritter zu stoppen. Dadurch erreichte er den zweiten Platz in der U14-Wertung, gefolgt von Ruwen Schmidt auf Rang drei. Für die Fechtabteilung des TSV Tettnang und ihren Trainer Adrian Germanus geht mit den Ehrungen eine sehr erfolgreiche IBF-Saison zu Ende.