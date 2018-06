Hussels ist neuer Jugendrichter in Tettnang

Fünf Monate nach dem Abschied von Axel Müller hat das Amtsgericht Tettnang einen neuen Jugend- und Jugendschöffenrichter – und damit auch einen neuen stellvertretenden Direktor: Anfang Februar hat Martin Hussels seinen Dienst angetreten. Sein Name dürfte vielen SZ-Lesern geläufig sein. Als Staatsanwalt in Ravensburg hat der 53-Jährige in den vergangenen Jahren gleich in mehreren Aufsehen erregenden Strafprozessen die Anklage vertreten.

Wer bei Google „Martin Hussels Staatsanwalt“ eingibt, landet gleich mit dem ersten Treffer beim Mordfall Peter Hilber. Der Prozess am Landgericht Ravensburg, der sich über mehrere Monate erstreckte, sorgte vor zwei Jahren nicht nur in Oberschwaben für reichlich Schlagzeilen. Die beiden Angeklagten wurden damals zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Für Aufsehen hatte der Fall zum einen gesorgt, weil sich die Verurteilten – die Ehefrau des Opfers und ihr Geliebter – über ihre Mordabsichten monatelang intensiv übers Internet ausgetauscht hatten. Zum anderen aufgrund der skurrilen Umstände, unter denen der Fall überhaupt erst ans Tageslicht gekommen war. Nur durch Zufall war die Leiche von Peter Hilber entdeckt worden. Eigentlich hatten Polizisten in der Nähe der Ortschafts Pfunds in Tirol nach einem Bären Ausschau gehalten. Mit der Geschichte jenes Bären, der just am Tag des Prozessbeginns erschossen wurde, hatte Martin Hussels damals sein Plädoyer als Staatsanwalt eingeleitet. „So ein Verfahren hat man nur einmal im Leben – oder zumindest nur sehr selten“, sagt er.

In einem anderen medial viel beachteten Mordprozess ließ Martin Hussels vor einigen Jahren in der Nähe von Leutkirch eine Grube mit 8000 Kubikmetern Kies umgraben, um eine dort beseitigte und per GPS-Signal geortete Leiche zu bergen. Für Schlagzeilen sorgte auch der Prozess um Betrug und Steuerhinterziehung in einem Biobetrieb in einer Gemeinde im Kreis Ravensburg. Auch in diesem Verfahren vertrat Martin Hussels die Anklage.

Dozent an der Uni Konstanz

Nach insgesamt knapp 16 Jahren bei der Staatsanwaltschaft in Ravensburg – unterbrochen von vier Jahren Dozententätigkeit an der Uni Konstanz und einem einjährigen Engagement bei der Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart – hat der 53-Jährige nun eine neue Herausforderung gesucht. Und sie am Amtsgericht in Tettnang gefunden. „Ich wollte mal wieder etwas anderes machen“, sagt er. Gereizt haben ihn – neben der Position des stellvertretenden Direktors – vor allem die besonderen Anforderungen und Möglichkeiten des Jugendstrafrechts. So habe es bei seiner Entscheidung durchaus eine Rolle gespielt, dass ein Richter bei jugendlichen Straftätern nachhaltig mitunter mehr bewirken kann als bei erwachsenen. „Die soziale Komponente spielt hier eine viel größere Rolle. Jugendrecht ist auch Erziehungsrecht“, sagt Hussels. Das Jugendstrafrecht biete sehr individuelle Möglichkeiten, mit Sanktionen oder Auflagen auf die Jugendlichen einzuwirken. „Das kann neben der eigentlichen Strafe zum Beispiel auch mal ein persönliches Entschuldigungsschreiben an die Opfer sein“, sagt Hussels. Eine sehr wichtige Komponente beim Festlegen individueller Maßnahmen sei für ihn die Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe im Jugendamt des Landratsamtes.

Aufgrund der fünfmonatigen Vakanz am Amtsgericht Tettnang durch den Weggang von Axel Müller ist der Berg an zu verhandelnden Fällen, die sich im Büro von Martin Hussels derzeit stapeln, zwar beträchtlich, der Rückstau hält sich nach seiner Einschätztung aber in verträglichem Rahmen. Dass einzelne Anklageschriften bis zu neun Monate alt sind, dafür gebe es zum Teil gute Gründe – zum Beispiel erforderlich gewordene Nachermittlungen. Grundsätzlich sei es aber gerade im Jugendstrafrecht erstrebenswert, die Fälle vor dem Hintergrund der beabsichtigten Erziehungswirkung möglichst zeitnah zu verhandeln.

Auch wenn Martin Hussels die überwiegende Zeit seiner juristischen Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft in Ravenbsurg absolviert hat, ist die Arbeit als Richter für ihn nicht gänzlich neu. Nach Jurastudium und Referendariat in Passau und einem Jahr Arbeit als Rechtsanwalt in Aus-tralien verbrachte der gebürtige Wuppertaler seine Assessorenzeit unter anderem in der Jugendkammer des Landgerichts Ravensburg, bevor er 1994 als Staatsanwalt auf Lebenszeit ernannt wurde.