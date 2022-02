„Hupabomm“ in Neuhäusle steht mit ein bisschen familiärer Narrenhilfe

„Eine private, familiäre aber traditionelle Aktion“, so hat der langjährige Vorsitzende des Fanfarenzugs Graf Anton, Gerhard „Gegge“ Brugger, das Hupabomm-Aufstellen am Mittwochabend beschrieben. Tatsächlich war, weil es aus Coronagründen keine offizielle Einladung gab, nur ein Bruchteil der in früheren Zeiten erschienenen Narren und Fanfarenzugfreunde nach Neuhäusle gekommen.

Der Fanfaren-Narrenbaum, ebenfalls etwas kleiner als sonst, aber festlich mit alten Musikinstrumenten und Schild geschmückt, stand nach Mitteilung des Fanfarenzugs Graf Anton jedenfalls rasch. Ein wenig Fasnet-Begleitmusik gab es von einer kleinen Abordnung der Staka-Lumpenkapelle. Die Musikantzen wurde, wie der Fanfahrenzug berichtet, mit Kaltgetränken versorgt.

Der neue Vorstand des Fanfarenzugs mit dem Vorsitzenden Frank Bucher hofft, dass es nun endlich auch mit Proben weitergehen kann. „Es war eine schwierige Zeit, die zwei Jahre haben Spuren hinterlassen“, befürchtet er. Sein Vize, Otto König, sieht das Ganze noch nicht ganz ausgestanden. Auf jeden Fall freue man sich über alle, die mitmachen wollen, sagte er. Man werde sehen, wie viele Fanfarenzügler wieder dabei sind, aber Fasnet sei schließlich trotz allem.

Einnahmen und Spenden aus den närrischen Aktionen zahlen der Fanfarenzug Graf Anton wie auch andere Zünfte in die gemeinsame Spendenkasse „Närrischer Traum“ ein, teilte der Fanfahrenzug mit. Intererssierte findenalle Informationen auf den Homepages der Initiatoren.