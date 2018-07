Hundesportler sind bei Kreismeisterschaft erfolgreich

Der Hundesportverein (HSV) Tettnang ist vor Kurzem mit einer großen Mannschaft unterwegs gewesen: Neun Vierkämpfer und ein Geländeläufer mit ihren Hunden waren an der Kreismeisterschaft beim HSV Fridingen vertreten. Das berichtet der Verein in einem Presseschreiben.

Schon am Samstagmittag starteten vier Teams des HSV Tettnang im Vierkampf. Susi Flierl mit Hund Mary und Maike Niproschke mit Hund Patty starteten im Vierkampf 2 und Martina Mimm mit Hund Asti und Eva Vögele mit Hund Logi waren im Vierkampf 3 vertreten. Alle vier Teams präsentierten eine schöne Unterordnung und in den Laufdisziplinen zeigten die Messgeräte wieder schnelle Zeiten an.

Am frühen Sonntagmorgen waren die Geländeläufer am Start. Jörg Feßler konnte mit seinem Hund Frida die Qualifikationszeit für die Südwestdeutsche Meisterschaft für 2019 im Geländelauf erreichen. Im Vierkampf waren Jana Stein mit ihrer Suri im Vierkampf 1 und Bettina Schröder mit ihrer Elli im Vierkampf 3, Caitlin Lane mit ihrer Timber, Melanie Flügel mit ihrem Atze und Marieke Heuer mit ihrem Simba vertreten. Alle fünf Teams zeigten eine ordentliche Unterordnung. Im Hürden-, Slalom und Hindernislauf starteten die Hundeführer zusammen mit ihren Hunden um schnelle aber fehlerfreien Laufzeiten, was vielen auch gelang.

Bei der Siegerehrung durfte sich der Verein uns über tolle Leistungen mit hohen Punktezahlen freuen, heißt es im Bericht weiter. Der HSV Tettnang durfte hierbei Platz eins für Melanie Flügel, Maike Niproschke, Martina Mimm und Jana Stein, Platz zwei für Marieke Heuer und Jörg Feßler und Platz drei für Bettina Schröder in ihren jeweiligen Leistungs- und Altersklasse für sich verbuchen. Ganz besonders dürfen sich die Hundesportler über den Titel „Kreismeisterin im Vierkampf“ für Melanie Flügel und ihrem Hund Atze freuen, die sich diesen Titel mit Turnierhöchstpunktezahl von 276 errang.