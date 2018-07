HSV ist erfolgreich in Bühlertann

Vier Hundesportler aus Tettnang sind bei der Südwestdeutschen Hundesport-Meisterschaft in Bühlertann angetreten. Martina Mimm erreichte mit ihrem Hund Asti in der Unterordnung im Vierkampf 3,59 von 60 Punkten. Damit legte sie die Grundlage um am folgenden Tag in den Laufdisziplinen den zweiten Platz mit 272 Punkten zu erringen, berichtet der Verein. Die Geländeläufer Maike Niproschke und Caitlin Lane starteten über 2000 Meter. Bei anspruchsvollem Gelände und der Startergruppe der verschiedenen Altersklassen kamen beide sicher ins Ziel und waren mit ihren Leistungen zufrieden.