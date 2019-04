HSG will es beim Tabellendritten noch mal wissen

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang I treten am Samstag (6. April, Anwurf 20 Uhr) beim Tabellendritten Weingarten an. In Sachen Aufstieg spielt das Team von HSG-Trainer Clemens Balle zwar nicht mehr mit. Doch mit einem Sieg beim Bezirksliga-Absteiger Weingarten würde die HSG nochmals klar zeigen, wozu sie in der Lage ist. Das umso mehr, weil die Gastgeber den Tabellenzweiten Wangen II sogar noch überholen können. Um das bereits am Wochenende wahrzumachen, dürften die Allgäuer im Nachmittagsspiel um 16 Uhr gegen den Tabellenletzten TSV Lindau nicht gewinnen – womit im Vorfeld jedoch kaum jemand rechnen dürfte.

Langenargen-Tettnang ist bei solchen Rechenspielen raus und schaut vor allem auf sich selbst. Balle sieht sein Team „spielerisch auf Augenhöhe mit Weingarten. Wir rechnen uns da schon was aus.“ Zumal man bei der HSG die knappe Niederlage aus dem Hinspiel (31:32) nicht vergessen hat. Diese Heimpleite war der Auftakt zu einem völlig vergeigten Dezember. In den letzten Wochen des alten Jahres hat die HSG nach allgemeiner Lesart ihre Chancen auf den Aufstieg vertan. Wären damals nur ein oder zwei Spiele weniger verloren worden, ginge es bei der Partie in Weingarten am Samstagabend um mehr als nur das Selbstvertrauen der jungen HSG-Mannschaft.

Immerhin ist man bei der HSG optimistisch, in Weingarten zwei Punkte zu holen. Am Sonntag darauf steht nachmittags der Saisonabschluss mit dem Spiel gegen Illertal an. „Zwei Siege zum Saisonende, das wäre schön. Darauf hoffen wir“, so Balle.