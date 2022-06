HSG Langenargen-Tettnang steht endgültig als Aufsteiger fest

Die HSG Langenargen-Tettnang kann die Handballsaison 2021/22 endlich abhaken. Mit einem starken Saisonendspurt sicherte sich das Team von Trainer Clemens Balle den zweiten Tabellenplatz. Da die MTG Wangen III als Meister der Bezirksklasse auf den Aufstieg verzichtet, rückt nun die HSG an diese Stelle. Damit wurde laut Mitteilung das Ziel erreicht und das Team vom Bodensee spielt in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga – zum ersten Mal seit der Spielzeit 2016/17.

„Die Saison startete recht schwankend“, sagt Trainer Clemens Balle. Die HSG musste am vierten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen – zu Hause gegen den SC Vöhringen II. „Das Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen“, meint Balle. Auch die Niederlage in Dornbirn war für den HSG-Trainer nicht erklärbar. „Zum Ende der Saison haben wir in die Spur gefunden. Meine Mannschaft hatte den längeren Atem als die Konkurrenz“, zeigt sich Balle mit dem Endspurt zufrieden. Die HSG Langenargen-Tettnang gewann die letzten fünf Spiele mit viel Kampf und Leidenschaft und kompensierte auch die Verletzungen von Lukas Braunger und David Bertucci. Noah Göppinger war mit 137 Toren der erfolgreichste Schütze der HSG und der zweitbeste Torschütze in der Bezirksklasse.

Langenargen-Tettnang integriert A-Jugendliche

In der neuen Saison möchte die HSG laut Mitteilung weiterhin die A-Jugendlichen integrieren, was mit den Torhütern Fabian Gromus und Colin Ewerhardy schon gut funktioniert hat. Auch Silas Rieg und Luis Csajagi sollen näher an die Mannschaft herangeführt werden. „Wir müssen uns in den nächsten Wochen körperlich und konditionell für die neue Saison vorbereiten. Ich rechne in der Bezirksliga mit einer höheren körperlichen Intensität“, sagt Balle.

Grund zu feiern hatten auch die B-Jugend und die C-Jugend der JSG Bodensee. Die B-Jugend mit den Trainern Göppinger und wurde Erster in der Handball-Bezirksklasse, die C-Jugend wurde mit den Trainern Stauber und Schraff Meister in der Kreisliga.