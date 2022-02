HSG Langenargen-Tettnang erklimmt Tabellenspitze

Diesmal ließ sich die HSG Langenargen-Tettnang die Chance auf die Übernahme der Tabellenführung nicht entgehen. Nach dem unerwarteten Patzer in Dornbirn zeigte die HSG im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Blaustein eine starke Reaktion. Trotz des Fehlens von Lukas Braunger, Felix Steinacher, Markus Wuhrer und David Bertucci siegte Langenargen-Tettnang im Spitzenspiel mit 25:20 (14:10). Durch den achten Saisonerfolg steht das Team von Trainer Clemens Balle nun auf Platz eins.

Aufgrund der Ausfälle standen die Vorzeichen vor der Partie in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang nicht gut – und auch der Start verlief nicht gerade vielversprechend. „In der Defensive standen wir nicht kompakt und mussten mehrere Tore durch schöne Spielzügen einstecken“, analysierte die HSG in ihrer Mitteilung. „Auch unsere Offensive zeigte sich wenig torhungrig.“ Nach 16 Minuten stand es deshalb folgerichtig 10:6 für die Gäste. Doch danach lief das Spiel der HSG immer besser. Vor allem dank Noah Göppinger, der in den letzten 10 Minuten des ersten Durchgangs viermal traf, sowie Torhüter Fabian Gromus ging das Heimteam um Kapitän Nils Teichmann mit einer 14:10-Führung in die Pause.

Blaustein II kommt nicht mehr entscheidend heran

In der Folge baute das Balle-Team den Vorsprung dann noch weiter aus. Nach 39 Minuten hieß es 21:12 – die Partie schien durch zu sein. Blaustein zeigte aber Moral und kämpfte sich auf 19:22 (52.) heran. Die ganz große Spannung kam aber nicht mehr auf: Durch Tore von Jonathan Marceau, Christian Brandt und Göppinger sicherte sich die HSG am Ende einen 25:20-Erfolg.