HSG fährt zum ersten von drei Auswärtsspielen

Die Bezirksliga-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang treten am Samstag (26. September, Anwurf um 20 Uhr) zum ersten von insgesamt drei Auswärtsspielen in der neuen Saison 2015/2016 in Folge an. Mit Ulm&Wiblingen erwartet ein Topteam aus der Vorsaison das Team um Heino Stieger.

Darüber hinaus darf in der Halle von Ulm&Wiblingen kein Ballharz verwendet werden – traditionell eine starke Einschränkung für die sonst mit viel Harz spielende HSG-Mannschaft vom Bodensee.

Wie die HSG Langenargen/Tettnang haben auch die Ulmer ihr Auftaktspiel in der Handball-Bezirksliga verloren – und genauso deutlich, nämlich mit 24:33 in Bregenz. Langenargen/Tettnang schaut vor dem Spiel aber bevorzugt auf sich selbst – zu erheblich waren im ersten Saisonspiel gegen Ravensburg die Defizite im Angriff, gerade in der zweiten Halbzeit der Partie.

HSG-Trainer Heino Stieger hofft, dass die Torausbeute diesmal wesentlich besser ist – und dass sich sein Team schnell an die wenig klebrigen Bälle gewöhnt. Die HSG trainiert diese Woche ohne Ballharz, „und wir dürfen in Ulm nicht 15, 20 Minuten brauchen, um uns daran zu gewöhnen“, warnt Stieger seine Mannen.

Nach der Partie bei Ulm&Wiblingen muss die HSG noch nach Bregenz (3. Oktober). Heino Stieger zählt die Vorarlberger zu den Aufstiegsfavoriten. Eine Woche später geht es dann nach Lehr. (jgp)