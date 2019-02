HSG dreht das Spiel gegen Dornbirn

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang I haben am Samstagabend gegen TS Dornbirn einen 35:31-Erfolg geholt. Lange Zeit lagen allerdings die Vorarlberger in Führung, etwa zur Halbzeit (14:15) und sogar noch neun Minuten vor dem Spielende (26:28). Erst in der Schlussphase konnten die Gastgeber das torreiche Spiel drehen.

Drei spielfreie Wochenenden lagen zwischen dem letzten HSG-Spiel und der Partie gegen Dornbirn. Das war sicherlich einer der Gründe, warum Langenargen-Tettnang erst nicht so gut in den Samstagabend kam. Die Gäste konnten mit ihrem schnellen Spiel sowie dank einiger Abstimmungsprobleme zwischen Abwehr und Keeper viele leichte Tore erzielen. Auf der Gegenseite erspielte sich die HSG Langenargen-Tettnang zwar etliche Chancen, nutzte sie aber nicht so konsequent, wie es in dieser Phase nötig gewesen wäre. Dennoch hatten gerade Noah Göppinger im Eins gegen Eins sowie Christian Zocholl einen guten, sprich wurfstarken Tag.

Die HSG-Auswechselbank war zwar nicht so gut besetzt wie gewohnt. Dennoch spielte die Zeit für Langenargen-Tettnang. Die Dornbirner wurden mit der Zeit etwas müde, die Handballspielgemeinschaft indes arbeitete vorne konsequent weiter. So traf Dornbirn einfach etwas weniger leicht, Langenargen-Tettnang ließ weniger Chancen liegen. „Das Pendel hat da auch ein bisschen umgeschlagen“, sagte HSG-Coach Clemens Balle nach der Partie. Aus seiner Sicht ist wichtig, dass sein Team Tabellenplatz vier gehalten hat. Das Team steht drei Zähler vor Illertal. Der Gegner vom Samstagabend, Dornbirn, ist Tabellensiebter. Nach der Pause ist für die HSG zudem vor der Pause. Das nächste Spiel gegen MTG Wangen II steht erst in knapp drei Wochen an, am 16. März.