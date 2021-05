Hotelgast löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Frau hat mit einer elektrischen Herdplatte einen Feueralarm am Dienstag gegen 17 Uhr in Tettnang ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte die 53-Jährige – obwohl es ausdrücklich untersagt war – in ihrem Hotelzimmer am Bärenplatz Essen zubereiten wollen und löste dabei einen Brandmelder aus. Feuerwehr und Polizei konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken. Der Frau droht nun eine Rechnung für den von ihr fahrlässig verursachten Polizei- und Feuerwehreinsatz.