Hoppel und Bürste helfen beim Mini-Sportabzeichen

Hoppel, der Hase und Bürste, der Igel, sind die Protagonisten einer Bewegungsgeschichte für Kinder im Vorschulalter. In der Turnabteilung des TSV Tettnang haben nun 15 Kinder das Mini-Sportabzeichen abgelegt und sich von Hoppel und Bürste kräftig helfen lassen.

Initiiert wurde das Mini-Sportabzeichen von der Württembergischen Sportjugend. In Anlehnung an das Deutsche Sportabzeichen, das alle Erwachsenen ablegen können, haben nun 15 Kinder im Vorschulalter ihr Können bewiesen. Alle elementaren Grundfertigkeiten wie Laufen, Krabbeln, Werfen, Hüpfen, Balancieren, Hangeln und Rollen können dabei in einem abwechslungsreichen Parcours geturnt werden. Die angesprochenen Grundfertigkeiten bilden auch die Basis für das Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche, das Kinder ab dem sechsten Lebensjahr erwerben können.

Mit Hilfe einiger Eltern wurde vor Beginn der Stunde in der Carl-Gührer-Halle die Bahn aufgebaut. Mit großen Augen bestaunten die eintreffenden Kinder die vorbereiteten Geräte. Nach dem Willkommensritual erzählte die Übungsleiterin Birgit Franzen den Kindern die Geschichte von Hoppel und Bürste: Die Freunde sind auf dem Weg zu Frau Eule, die Geburtstag hat und auf der anderen Seite des Eichenwaldes lebt. Unterwegs warten einige aufregende Abenteuer, aber gemeinsam schaffen die Freunde das. Die Bewegungsgeschichte vermittelt dabei auf spielerische und phantasieanregende Weise Freude an körperlicher, gewissermaßen vorsportlicher Aktivität.

Dann legten die jungen Sportler los und nach der erfolgreichen Bewältigung der Strecke erhielt jedes Kind seine Urkunde und ein Abzeichen.