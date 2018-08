Hopfenschätzung sieht bundesweit leicht unterdurchschnittliche Ernte

Kurz nach der Ernteschätzung in Tettnang ist auch jene in der Hallertau und in den anderen Hopfenanbaugebieten erfolgt. Der Verband deutscher Hopfenpflanzer gibt nun als Gesamtschätzung fürs Bundesgebiet 40 123 Tonnen an, gleichsam 802 470 Zentner. Was als leicht unterdurchschnittliche Ernte bezeichnet wird, die den Witterungsverhältnissen mit zu geringen Niederschlägen und zu hogen Temperaturen geschuldet sei. Im Ergebnis seien bereits die Schäden durch Hagel und Welke berücksichtigt.

Die Gesamtanbaufläche ist von 19 543 auf 20 144 Hektar gestiegen. 470 dieser knapp 600 Hektar sind in der Hallertau dazu gekommen.

Die Schätzung im Einzelnen und in Tonnen (in Klammer die Ernte 2017): Hallertau 34 500 (35 540) – Tettnang 2195 (2270) – Elbe-Saale 2846 (2938) – Spalt 540 (762) – Sonstige 41,9 (44,7).